Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’ı kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural ve Mali İşler Müdürlüğü ekibi de katıldı.

Amcaoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ülkede yükseköğretimin devamı noktasında DAÜ’nün üstlendiği görevlerin kendileri içinde çok büyük önem arz ettiğini ifade etti ve sorunların karşısında birlikte hareket etme arzusunu dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, üniversitenin tıpkı diğer büyük kurumlar gibi her zaman için önemli sorunları olabileceğine değinerek, bunun başında da mali işlerin geldiğini kaydetti.