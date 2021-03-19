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Amcaoğlu: Ders kesimi uygulayacağız

Amcaoğlu: "22 Mart – 26 Mart arasında ders kesimi uygulayacağız" dedi

19 Mart 2021 Cuma 20:41
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Amcaoğlu: Ders kesimi uygulayacağız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki tüm okullarda 22 Mart 2021 Pazartesi gününden 26 Mart 2021 Cuma gününe kadar (her iki tarih de dahil) ders kesimi yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, ekran karşısında çok yorgun düştü; 22 Mart Pazartesi gününden 26 Mart Cuma gününe kadar, her iki tarih de dahil olmak üzere beş gün dinlenmeleri, motive olmaları ve akabinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü, kaldıkları yerden derslerine devam etmeleri tarafımızca uygun görülmüştür” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu
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