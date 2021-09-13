Amcaoğlu: Ders Zilinin Çalması İçin Elimizden Geleni Yaptık

Büyük bir özveri ve mücadele sonucunda bu noktaya gelindiğini belirten Amcaoğlu, okulların açılmasını “Herkesin yüzü gülüyor.” şeklinde değerlendirdi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ÖĞRENCİ OKULDA ALMALI”

“Herkesin yüzü gülüyor, önemli olan insanların yüzünü devamlı güldürmek. Öğretim yılı başladı, okulların açılması ve ders zilinin çalması için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra sorumluluk başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın ama bence tüm halkında sorumluluğu var. Yüz yüze eğitimi öğrenci okulda almalı, eğitim kalitesiyle ilgili olarak yüz yüze eğitim illaki başlamalı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı insanların eğitim için sokağa inmesini sağladı. Bu kadar sıkıntıyla eğitim başlayabilmesi için gerçekten çaba sarf eden bir ekibin başında olmak gurur verici.”

Kıbrıs Gerçek