Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Amcaoğlu: “Eğitim Altyapımızın Çağdaş Ülkeler Seviyesine Gelmesi İçin Çalışıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İskele Ticaret Lisesi’nde turizm bölümü derslik ve atölyelerinin temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 11:31
108 Okunma
Amcaoğlu: “Eğitim Altyapımızın Çağdaş Ülkeler Seviyesine Gelmesi İçin Çalışıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık bürokratları ve diğer yetkililer de katıldı.

AMCAOĞLU: “EĞİTİM ALTYAPISI İÇİN 11. TEMEL ATMA TÖRENİ”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı İskele Ticaret Lisesi, turizm bölümü yeni derslik ve atölyelerinin temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke gençlerinin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için altyapının düzenlenmesi ve çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Amcaoğlu, bugün eğitim altyapısına yönelik 11. temel atma törenini yaptıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirterek, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla adımlar attıklarını, çocukların eğitim hakkını eşit vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verecek altyapıyı bir yıl gibi bir sürede hayata geçireceklerini kaydetti.

Amcaoğlu, ülkeye yatırım yapan şirketlerin, eğitime, çocukların geleceğine de temel atmasının önemine işaret ederek, eğitime ve geleceğe yatırım yapan herkese teşekkür etti.

Devamı için uğraşacaklarını ifade eden Amcaoğlu, ülkenin parlayan yıldızı konumuna gelen İskele’ye yatırımların sürmesini diledi.

SADIKOĞLU: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIMIN GELECEĞE YATIRIM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, KKTC’nin parlayan yıldızı İskele’de yapılan yatırımların her geçen gün arttığını ve devam edeceğini ifade ederek, bölgeye özel yatırımların yanı sıra eğitim alanında yapılan yatırımlara teşekkür etti.

Sadıkoğlu, eğitime yatırımların önemine vurgu yaparak, gençlerin daha modern ve gelişmiş binalarda eğitim görmesini istediklerini söyledi.

Bu amaçla İskele’ye kazandırılacak 500 metrekarelik zemin ve 1. kat projesinden oluşan yeni dersliklerin iki etapta oluşacağını ifade eden Sadıkoğlu, dersliklerin bölge yatırımcılarından Kotitaş Turizm şirketi ve İskele Belediyesi öz kaynakları ile tamamlanacağını kaydetti.

Sadıkoğlu, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayarak, hayırlı olmasını temenni etti.

TEPE: “HEDEF BÖLGE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK TAM DONANIMLI BİR MESLEK LİSESİ”

Okul Müdürü Abdüllatif Tepe ise konuşmasında, yeni bina projesine destek veren başta İskele Belediyesi ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Tepe, hedeflerinin, okulu, bölge ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı bir meslek lisesi haline getirmek olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanlığıOlgun Amcaoğluİskele Ticaret Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HEP BİRLİKTE DOĞA TAHRİBATINA HAYIR DİYORUZ!”
“HEP BİRLİKTE DOĞA TAHRİBATINA HAYIR DİYORUZ!”
GÜÇ-SEN:Personel eksikliği giderilmelidir
GÜÇ-SEN:Personel eksikliği giderilmelidir
TC İçişleri Bakanlığı: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü
TC İçişleri Bakanlığı: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim