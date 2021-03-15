AMCAOĞLU: “EĞİTİMDE AÇ-KAPA, KAOSTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR ”

GÜNDEM KIBRIS

Yüz yüze eğitime ne zaman başlanılacağı konusunda açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Bizim amacımız, hibrit eğitime geçip, öğrencilerimizin fakülteleri ile buluşmasını sağlamaktır. Aşı ile ilgili bizim planlamalarımız mevcuttur. Bizim planımız aşı tedariki ile paralel olarak işlemektedir. Aşı tedariki konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Eğitimde aç-kapa yapmak kaostan başka bir şey değildir. Okulları açıp, kısa süre sonra kapatmak niyetinde değiliz. Her şeyden önce sağlıktır. Sağlık koşullarını belirli risk altına çekmeden, okulları açma niyetimiz yoktur. Birkaç gün içinde bağlı sendikalarla görüşerek, okulların ne zaman açılacağına karar verilecektir” dedi.