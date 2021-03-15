Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

AMCAOĞLU: “EĞİTİMDE AÇ-KAPA, KAOSTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:07
1062 Okunma
AMCAOĞLU: “EĞİTİMDE AÇ-KAPA, KAOSTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR ”

GÜNDEM KIBRIS

Yüz yüze eğitime ne zaman başlanılacağı konusunda açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Bizim amacımız, hibrit eğitime geçip, öğrencilerimizin fakülteleri ile buluşmasını sağlamaktır. Aşı ile ilgili bizim planlamalarımız mevcuttur. Bizim planımız aşı tedariki ile paralel olarak işlemektedir. Aşı tedariki konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Eğitimde aç-kapa yapmak kaostan başka bir şey değildir. Okulları açıp, kısa süre sonra kapatmak niyetinde değiliz. Her şeyden önce sağlıktır. Sağlık koşullarını belirli risk altına çekmeden, okulları açma niyetimiz yoktur. Birkaç gün içinde bağlı sendikalarla görüşerek, okulların ne zaman açılacağına karar verilecektir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
BİR HAFTADA 32 TRAFİK KAZASI, 11 YARALI
BİR HAFTADA 32 TRAFİK KAZASI, 11 YARALI
"Yeni aşı programı Çarşamba günü açıklanacak"
"Yeni aşı programı Çarşamba günü açıklanacak"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim