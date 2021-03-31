AMCAOĞLU: “EĞİTİMDE AŞI PLANLAMASINI YAPTIK”

GÜNDEM KIBRIS

Okullarda uzaktan eğitim devam ederken, eğitime erişmek güçlüğü çeken öğrencilere verilmek için tablet bağışlarının devam ettiğini söyleyen Amcaoğlu, “Kaç tane tablet aldığımızı, söyleyeceğiz. Tek tek bu hayırsever vatandaşlarımıza bizzat ben teşekkür edeceğim. Hassasiyet bu konuda çok önemliydi. Bu memleketin canından, bağrından kopan insanlar nasıl ki destek veriyorsa, bunlara da teşekkür edilmelidir” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası başkanı ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de katılımıyla bir toplantı yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Dün KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile bir araya geldik ve aşı takibinin ve planlamanın nasıl olduğunu görüştük. Mutabakat sağlandı. Günün sonunda olmayan aşıyı konuşuyor ve planlıyoruz şimdi. Yani KKTC’de aşı vardı da biz mi yapmadık. Bütün dünyada aşı kapısından girmeyen ülkeler varken, bizim bu kadar aşı yapmamız da iyi bir yüzdelik rakamdır” dedi.