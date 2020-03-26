Amcaoğlu ekonomik pakete gelen eleştirilere yanıt verdi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT özel yayında hükümet olarak aldıkları Ekonomik tedbir ve destek paketine yönelik yapılan eleştirileri değerlendirdi.

Ekonomik pakette eksik görülenlerin kendileriyle paylaşılmasını isteyen Bakan Amcaoğlu, gelecek olan görüşleri dikkate alacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Eleştiri yapan arkadaşlardan şunu rica ediyorum . Lütfen iyice okuyun. Birşeyler hakkında şikayet ederken paketin içerisinde cevaplanıp cevaplanmadığı, tedbir alınıp alınmadığı ile ilgili lütfen okuyun. Eksik birşey varsa, diyorsanız pakette bunlar eksiktir bizimle paylaşın. Memnuniyetle bunları biz bunları dikkate alacağız”dedi…

Bakan Amcaoğlu, özel sektörün bankalar altında ezileceği yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirtti.

Amcaoğlu, “Özel sektörde olup da kapatılan işyerlerinin faiz altında ezildiğini söylerken bunun orada 100 Milyon TL bir kaynakla kapatılan işyerlerinin kredili faizlerinin ödeneceğini bilmeden eleştirmeyin. Her ay bin 500 TL destek verecek olan kapatılan yerlerdeki çalışanların sosyal sigorta primlerinin 2020’den 2021’ye aktarıldığını, ödemek isteyenlerin yüzde 10 indirim ile ödeyebileceğini, ihtiyat sandığı primlerinin Temmuz 2020 yılına aktarıldığını bilmeden bunları eleştirmeyin”şeklinde konuştu.

100 Milyon TL’lık fonu 21 bankanın oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Amcaoğlu, “Bankaların altında özel sektörü ezilmeye bıraktınız demeyin. Bakanlar Kurulu kararları ile kapatıldıysanız, kredinizin faizi var ise biz 3 ay ödeyeceğiz oluşturulan fondan. Fonun oluşumu ile ilgili 100 Milyon TL’lik kaynağı tamamen 21 tane banka oluşturdu. Kaldı ki bunun yanında kirasını ödeyemeyenler için söylüyorum sizin işyerinizi kapatdıysak ve kiranızı ödeyemiyorsanız biz diyoruz ki Temmuz ayından itibaren başlamak kaydı ile yasa gücünde kararnameyle eşit 6 taksitte ödeyebilirsiniz” dedi.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için çare üretmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Çalışanlarla da alakalı söylediklerimiz vardır. Gidip kredi alacaksanız faiz desteği vereceğiz diyoruz. Her şekilde adım atmanın bu şekilde elimizdeki imkanlarla süreci sağlıklı bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Elbette ki eksik kaldığımız yerler olacak. Biz çok büyük boyutlu finansal kaynaklara ulaşabilen bir ülke değiliz”diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu AB’nin Kuzey Kıbrıs’a 5 Milyon Euro yardımda bulunmasını da eleştirdi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “700 Milyon Euro AB Güney Kıbrıs’a yardım etti. 5 Milyon Euro da Kuzey Kıbrıs’a yardımda bulundu. Keşke etmeselerdi. Berikat versin yanımızda Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti 100 Milyarlık paketin içerisinde bizim için de birşeyler çalışıyorlar. Lütfen insanlar artık testiyi boş götürenle dolu götüreni görsün”dedi….

Maliye’nin kasasına toplanan ne ise onun paylaşılacağının altını çizen Amcaoğlu, aylık 550 Milyon TL bir geliri olan Maliye’nin bu sıkıntılardan sonra 200-250 Milyon TL’lik bir yapıda olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Olanı, topladığımızı beraber paylaşacağız. Ben kendim yüzde 56 kesintiye gidiyorsam, belediyelere yüzde 25 kesintide bulunuyorsam, 5 bin TL altında maaş alan çalışana ve emekliye de hiçbir kesinti yapmıyorsam ve paylaşma noktasında sorumluluk alan birisi olarak bu konuda elimi daha fazla taşın altına sokabiliyorsam, belediyelerde günü geldiğinde toplanabilen kaynaktan bu kadarını alabilecek şansa sahip ise neden şikayet edilsin ki. Hiçbir ekonomik krizle bunu nitelendiremezsiniz. Hem talebin hem arzın düştüğü noktada ülkeden 100 bine yakın öğrencinin gittiği, en büyük sektör turizmin sıfırlandığı ekonomik şartlardan söz ediyoruz. Aylık 550 Milyon TL bir geliri olan Maliye’nin bu sıkıntılardan sonra 200-250 Milyon TL belki ulaşabileceği bir mali yapıdan bahsediyoruz” dedi.

Söz konusu durumun Mayıs ayından sonra tam anlamıyla bitmeyeceği yönünde de uyarıda bulunan Maliye Bakanı “Uzunca bir süre ülkemizde ve dünyada hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Bunu bilerek bu konudaki öngörülerimizi ve taleplerimizi hayata geçirelim” şeklinde konuştu.

(BRT)