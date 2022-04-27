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Amcaoğlu: “Elektrik arz güvenliğini tekrardan sağlayacağız”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:00
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Amcaoğlu: “Elektrik arz güvenliğini tekrardan sağlayacağız”

ÖZEL HABER

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

KIB-TEK’te yaşanan sıkıntılar ve elektrik zamları hakkında konuşan Amcaoğlu, “Elektrik kurumunun neden sıkıntıya girdiğine dair başbakan inceleme istedi ve bir komite kuruldu. Bugün KIB-TEK te saat 11’de bir toplantı olacak ve bir durum değerlendirmesi yapılacak. Mart ayına dair olan sıkıntı aşıldı. Bundan sonraki süreçte tekrardan nizamnamenin düzenlenmesi ihtiyacı ve çoklu tarifeye geçilmesi ihtiyacı vardır. Neden bu zammın yapıldığını, neden tekli tarifeye geçildiğini, neden ödemelerin yapılamadığı noktasındaki konuları görüşeceğiz. 2 Milyarın üzerinde geliri olan bir kurumun 1 Milyarlık AKSA’ya olan borcunu neden ödeyemediği noktasında çalışmalarımız olacak” dedi.

Amcaoğlu, “KIB-TEK’teki sıkıntı mali değil idaridir. Bugüne kadar hep bir şeyleri gözden çıkardık. Geçen yılın ekim ayına kadar kurumda bir sıkıntı yok evrakları inceledim. Ekim ayında çıkan hiper enflasyon etkilerinden ve döviz kurlarındaki yükselişten dolayı sıkıntılar başlamış. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı petrolde yaşanan fiyat artışlarından dolayı da bugün bu noktaya gelindi. Ancak eğer ekim ayında yaşanan sıkıntılar konusunda öngörülü olunamadı. Elektrik kurumu şuan maliye bakanlığının sorumluluğundadır. Elektrik arz güvenliğini tekrardan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKIBTEKElektrik
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