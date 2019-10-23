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Amcaoğlu, elektrikli araç konusunda açıklama yaptı

Amcaoğlu, devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yer alan haberlere açıklık getirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:24
Amcaoğlu, elektrikli araç konusunda açıklama yaptı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir önceki dörtlü koalisyon (CTP-HP-TDP-DP) hükümetinin Maliye Bakanlığı tarafından işlemleri başlatılan, kamuda kullanım amaçlı 42 adet elektrikli araç konusunda bir süredir yazılı ve görsel basında, ‘devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yer alan haberlere açıklık getirdi.

Amcaoğlu, söz konusu araçların bir önceki hükümetin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından, Kamu İhale Yasası’nın 24(1)/B Maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun bilgisi dışında alımının onaylandığını doğrularken, mevcut hükümetin (UBP-HP koalisyonu), konuyu tabiri caizse kucağında bulduğunu ve araçların alımının gerçekleştirilmek zorunda olduğunu söyledi.

“Yasa bu hakkı veriyor. Araçların alımı yasal mı? Yasal. Gerekli ve etik mi? Bu tartışılır” diyen Maliye Bakanı, devletin sürekliliğinin esas alındığını, bu bağlamda da araçların alımın gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘Devletin zarara uğratıldığı’ yönünde yapılan iddialara ise, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yaptığı çalışmalardan sonra konu hakkında Bakanlar Kurulu’nun gerekli adımları atacağını söyledi.

BRT

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Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu
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bullim 2019-10-23 13:19:18

iki tekerlekli alın da önce siz binin sonra da memurlar. Serdar da kaktırsın :)))

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