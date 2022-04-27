Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!

Amcaoğlu: “Emekli ve sosyal yardım maaşları bugün ödeniyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
274 Okunma
Amcaoğlu: “Emekli ve sosyal yardım maaşları bugün ödeniyor”

ÖZEL HABER

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın her kademesinde görev yapmış biri olarak bugün bakanlık görevini yapmaktayım. Pandemi döneminde maliyenin kapılarını kapatmadan çalışmalarımızı her aman ön planda tuttuk. Yine zor bir dönemdeyiz, ülkemizin bize ihtiyacı var. Bireyleri ön plana alan değil, sistemi düzenleyici çalışmalara ihtiyacımız olduğunu bilerek göreve başladık. Göreve geldikten sona 48 saat dolmadan elimizdeki kaynaklarla ödemelerimizi yamak için planlama yaptık. Bugün emeklilik ve sosyal yardım maaşları ödenecek. Cuma günü de kamu maaşlarını ödemeyi planlatıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluÇiğdem AydınGÜNDEM KIBRISMaliye Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “Yasanın gereğini yerine getirdik, tereddüt yaşamadık”
Amcaoğlu: “Yasanın gereğini yerine getirdik, tereddüt yaşamadık”
Akarı: “Yıllardır ülkede devlet politikası oluşturulamadı”
Akarı: “Yıllardır ülkede devlet politikası oluşturulamadı”
Arıklı: Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok
Arıklı: Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim