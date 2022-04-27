Amcaoğlu: “Emekli ve sosyal yardım maaşları bugün ödeniyor”

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın her kademesinde görev yapmış biri olarak bugün bakanlık görevini yapmaktayım. Pandemi döneminde maliyenin kapılarını kapatmadan çalışmalarımızı her aman ön planda tuttuk. Yine zor bir dönemdeyiz, ülkemizin bize ihtiyacı var. Bireyleri ön plana alan değil, sistemi düzenleyici çalışmalara ihtiyacımız olduğunu bilerek göreve başladık. Göreve geldikten sona 48 saat dolmadan elimizdeki kaynaklarla ödemelerimizi yamak için planlama yaptık. Bugün emeklilik ve sosyal yardım maaşları ödenecek. Cuma günü de kamu maaşlarını ödemeyi planlatıyoruz” dedi.