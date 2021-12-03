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Amcaoğlu: “Engel değil destek olmak hükümetlerin asli görevi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, engellilerin çağdaş toplumun gerektirdiği gibi bir yaşam sürmelerinin en önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

03 Aralık 2021 Cuma 10:06
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Amcaoğlu: “Engel değil destek olmak hükümetlerin asli görevi”
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Bakan Amcaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, engelli olmanın bir kusur olmadığını vurguladı, “Engel değil, destek olmak hükümetlerin asli görevidir” dedi.

Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“Birleşmiş Milletler, engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla, 3 Aralık gününü "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul etmiştir.

Engellilik bütün insanları ilgilendiren bir konudur. Çünkü bütün insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır.
 
Engelli kardeşlerimizin daha rahat ve çağdaş toplumun gerektirdiği gibi bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. 

Bu sorumluluğu yerine getirmek için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Çeşitli toplantılar gerçekleştirdik, bazı okullarımızı yeniledik, bazılarına ek derslikler yaptık. 

Engelli olmak bir kusur değildir. Engel değil, destek olmak hükümetlerin asli görevidir. Bizler de özel öğrencilerimizi, eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Onların hayatlarını iyileştirip kolaylaştıracak ve her adımda yanlarında olacak bir çaba içindeyiz. Çabamız devam edecektir.

Tüm öğrencilerimizi sorumluluk, empati, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip bireyler olarak yetiştirmek de görevimizdir. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederim. 

Engelli kardeşlerimizin bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim.”

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