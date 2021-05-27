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Amcaoğlu: Eylül ayında öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili sorun olmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Eylül ayında öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili sorun olmayacağını belirtti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:15
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Amcaoğlu: Eylül ayında öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili sorun olmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne Nisan'da eğitimin yüz yüze yapılması konusunda bir karar olup olmadığını sorduğunu, böyle bir karar olmadığı bilgisini aldığını belirtti.

Amcaoğlu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar’ın kendisine, ilgili demeçte, istişarede bulunulduğunu söylediğini aktardığını belirtti.

Süreç içinde yapılan çalışmaları aktaran Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden Resmi Gazete’de böyle bir karar açıklanmadığını dile getirdi.

Amcaoğlu kamuoyuna yansıdığı gibi böyle bir karar alındığı, kendilerinin buna uymadığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Türkiye’ye ciddi oranda aşı dozu geleceğini, önceki az sayıda aşıdan bile ülkeye 140 bin doz aşı gönderildiğini anlatan Amcaoğlu Eylül ayında öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili sorun olmayacağının görüldüğünü, üniversite yönetimleriyle ilgili istişarelerin sürdüğünü kaydetti, çok yakında ilgili kararın Bakanlar Kurulu'ndan geçeceğini belirtti.

Son Güncelleme: 27.05.2021 22:47
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
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