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Amcaoğlu: “Gerekli tedbirleri aldık”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığına bağlı tüm müdürlüklerin ve şubelerde işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

15 Mart 2020 Pazar 17:33
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Amcaoğlu: “Gerekli tedbirleri aldık”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığına bağlı tüm müdürlüklerin ve şubelerde işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ve bununla birlikte, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıpların da faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Ülkemizde yaşanan yeni tip Korona Virüsü (Covid-19) ile ilgili gelişmeler neticesinde Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Alınan kararlar neticesinde Maliye Bakanlığımız, tüm müdürlüklerinde ve tüm şubelerde işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almıştır.

Bu kapsamda, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar da işyerlerinde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam edebileceklerdir.”

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKoronavirüsCoronavirüs
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Kıbrıslı 2020-03-15 17:45:27

Sayın Amcaoğlu siz insan hayatını bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz gerçekten!!!???

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Esra 2020-03-15 18:24:52

Sayin bakan, vergi dairesi murakiplar cakilacak diyorsunuz kapatilan is yerlerinden vergi mi istiyorsunuz ve sayin bakan kapatilan is yerlerini ne kira odeyemeyecegiz sizler dukkan sahiplerinden paye mi isteyeceksiniz Bizler zaten gelmis gecmis en kotu ocak ve subati gecirdik yaza umut baglarken ekonomik krize saglik krizi eklendi kapandik evlere ❗️Vergi kira cek kredi taksiti altinda perisan olucaz ve ekonomik kriz sindi basliyor ve etkikeri cok okacak corona kadar onlem lazim ekonomiye bilin isterim

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