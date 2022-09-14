Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Gizem Özgeç'in Neyse O programına konuk oldu. 

14 Eylül 2022 Çarşamba 16:13
35 Okunma
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!


ÖZEL HABER

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Gizem Özgeç'in Neyse O programına konuk oldu. 

Amcaoğlu programda yerel seçimleri ve adaylık sürecini değerlendirdi.

Başbakanlık'ta çok yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, Başbakanlık öncesinde de yıllarca İçişleri Bakanlığı'nda hizmet verdiğini ve yerel yönetimler konusuna son derece hakim olduğunu belirtti.

Gönyeli Belediye Başkan adaylığı için UBP Parti Meclisi'nin kendisini önerdiğini hatırlatan Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.Seçim tarihinin henüz belli olmadığını, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın da CTP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceğini hatırlatan Amcaoğlu seçimlerle ilgili bir bilinmezlik olduğunu ancak Gönyeli için uğraş verdiklerini belirtti.

Amcaoğlu, Gönyeli'den başka birşey düşünmediğini de sözlerine ekledi

Son Güncelleme: 14.09.2022 16:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?
Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?
Üstel: Biz iş yapacağız, onlar konuşacak!
Üstel: Biz iş yapacağız, onlar konuşacak!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim