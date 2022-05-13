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Amcaoğlu görevden azlini istedi

Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden affını istedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 19:52
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Amcaoğlu görevden azlini istedi

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’den yeni atandığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden affını istedi.

Amcaoğlu, bugün bu talebini yazılı olarak Üstel’e iletti. Amcaoğlu’nun Başbakan Üstel’e ilettiği görevden azledilmesini talep eden yazısı şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.

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