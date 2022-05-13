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Amcaoğlu “Göreve devam” kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.

13 Mayıs 2022 Cuma 22:25
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Amcaoğlu “Göreve devam” kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaşanan sıkıntının çözüldüğüne dikkat çeken Amcaoğlu “Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım” dedi.

Olgun Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kamuoyuna yansıyan, yaşadığımız parti içi bir sıkıntı sonrasında Sayın Başbakanımla bir araya geldik. Birlikte başarmak, birlikte ülkemizi içinde olduğu sıkıntıdan en erken bir zamanda kurtarmak için çalışmamızın doğru olacağına; zaten yeterince sorunla boğuştuğumuza ve daha fazla sorun yaşamamamız gerektiğine yine birlikte karar verdik.

Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım.

Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi herkes gibi bizler de elbette görüyoruz.

Bu güzel ülkenin insanlarının daha fazla acı çekmesine gerek olmadığı ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki inancımız her zamankinden daha yüksektir.

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