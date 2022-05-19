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Amcaoğlu: “Güçlü bir ülke emanet edeceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm dünyanın çok ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ve KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ifade etti, “En büyük hedefimiz, Anavatanımızın da desteğiyle en kısa zamanda bu sıkıntılardan kurtulmaktır” dedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:17
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Amcaoğlu: “Güçlü bir ülke emanet edeceğiz”

“Bu sıkıntılı günleri çok çalışarak, yerinde ve doğru kararlar üreterek aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gençlerimize güçlü bir ülke emanet edeceğiz” diye devam eden Bakan Amcaoğlu, gençliğe de seslendi; yaşanan olumsuzluklar ve sıkıntılar nedeniyle, umutlarını asla kaybetmemelerini, KKTC’den vazgeçmemelerini ve devletlerine güvenmelerini istedi.

Amcaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Yüce Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini hatırlattığı açıklamasında, "Sevgili gençler, size inanıyoruz, güveniyoruz. Çok daha sağlam bir gelecek için el ele vererek bu güzel ülkeyi daha ileri taşıyalım" çağrısını yaptı.

Amcaoğlu mesajını şöyle tamamladı:

“Bayraklarımızın, özgürce ve bağımsızca dalgalandığı güçlü bir KKTC için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, en başta gençlerimiz olmak üzere, aziz Türk Milleti’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetleri’mizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"

Son Güncelleme: 19.05.2022 12:27
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