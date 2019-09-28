Amcaoğlu: Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar gideriliyor

Enver Mamülcü başkanlığı’ndaki İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mamülcü, ziyarette gümrüklerde sıklıkla karşılaşılan sorunlara dikkat çekerek, ivedi çözüm istedi.

Ekonomik krizlerin ülkemizde uzun süren etkisinden de bahseden Mamülcü, iş insanlarının ayakta kalabilmesi için devlet mekanizmasının rantabl çalışması gerektiğini savundu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu da, gümrüklerde büyük bir atılım yaptıklarını belirterek, hayata geçirilen 8 projeye belediyelerin de dahil olmaya başladığını söyledi.

e- Gümrük olayının Ocak 2020’de hayata geçeceği kaydeden Amcaoğlu, insan unsurundan kaynaklanan sıkıntıların otomatik olarak ortadan kalkacağını vurguladı.

İş insanlarının artık ihracat yaparken Mersin’e gitmeden KKTC gümrüklerinde de aynı işlemi yapabileceklerini söyleyen Bakan Amcaoğlu, gümrük noktalarındaki kayıt dışılığı kayıt altına alacaklarını belirtti.