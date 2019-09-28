Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...

Amcaoğlu: Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar gideriliyor

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:47
Amcaoğlu: Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar gideriliyor

Enver Mamülcü başkanlığı’ndaki İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mamülcü, ziyarette gümrüklerde sıklıkla karşılaşılan sorunlara dikkat çekerek, ivedi çözüm istedi.

Ekonomik krizlerin ülkemizde uzun süren etkisinden de bahseden Mamülcü, iş insanlarının ayakta kalabilmesi için devlet mekanizmasının rantabl çalışması gerektiğini savundu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu da, gümrüklerde büyük bir atılım yaptıklarını belirterek, hayata geçirilen 8 projeye belediyelerin de dahil olmaya başladığını söyledi.

e- Gümrük olayının Ocak 2020’de hayata geçeceği kaydeden Amcaoğlu, insan unsurundan kaynaklanan sıkıntıların otomatik olarak ortadan kalkacağını vurguladı.

İş insanlarının artık ihracat yaparken Mersin’e gitmeden KKTC gümrüklerinde de aynı işlemi yapabileceklerini söyleyen Bakan Amcaoğlu, gümrük noktalarındaki kayıt dışılığı kayıt altına alacaklarını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Olgun AmcaoğluGümrükEnver MamülcüHaberGündemKıbrısİş İnsanları Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim