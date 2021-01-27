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AMCAOĞLU: "HAFTAYA ÖĞRENCİLERİ GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu eğitimle alakalı açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:58
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AMCAOĞLU: "HAFTAYA ÖĞRENCİLERİ GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Hakikat TV'de eğitimle alakalı açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu Bakanlar Kurulu'ndan önerge geçtikten sonra 21 yıldır destek verdikleri sektörün tekarardan yüzyüze eğitime gececeklerini aktardı.

"HAFTAYA ÖĞRENCİLERİ GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"
Rektörlerle yapılan toplantıda yüksek öğretimden mezun olacak öğrencilerin ve 2 yıllık Ön lisans programındaki öğrencilerin adaya getirilmesinin zorunluluğunun görüşüldüğünü söyleyen Amcaoğlu, "kısmette varsa haftaya bu hayat bulacak ve tedbirli bir şekilde yükseköğretim öğrencilerini adaya getirecek hareketi başlattık" dedi.

"UCUBE MEZUNİYET YARATMAK İSTEMİYORUZ"
Eğitimde kalitenin üst seviye çekilmesi için uğraştıklarını aktaran Amcaoğlu "Pandemi Dönemi Mezunları gibi ucube bir mezuniyet yaratmak istemiyoruz" dedi.

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Son Güncelleme: 27.01.2021 12:28
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