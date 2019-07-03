Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Amcaoğlu: "Hayat pahalılığının yanlış hesaplandı"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
Amcaoğlu: "Hayat pahalılığının yanlış hesaplandı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Gündem+ programına katılarak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Amcoğlu, geçmiş hükümet döneminde Temmuz- Aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, Temmuz- Aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken hayat pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın %31. 99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, şimdi yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Konunun, kamuoyunda “kamu çalışanları ve emekli maaşlarında hayat pahalılığı oranında yüzde 2 kesinti” olarak yansıtıldığını kaydeden Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında yapılan yanlış hesaplama ile bütçede açık oluştuğunu belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, ekonomik programların önemine de işaret etti. Kaynak:Brtk

banner22
Anahtar Kelimeler:
HayatPahalılığıHesaplamaAmcaoğluHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sait 2019-07-03 10:31:26

KİM bu yanlış hesap yapan HESAP UZMANLARI.. ..Pek inandırıcı değil sayın Amcaoğlu.. ..Başka bir mazaret..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ali 2019-07-03 10:33:07

Yav bu halkı ne zannederler.. ? ..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET 2019-07-03 10:35:10

BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYCEK?

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Maho ağa 2019-07-03 10:50:29

olan eşşek adam yalan konuşmayı bırak ..geçen yıl verilmeyen ekim kasım aralık hayat pahalılığını verin de anlaşalım....

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Doğru Söz 2019-07-03 11:46:34

Bu işler tek taraflı konuşmakla olmaz. Çıkacaksın Serdar Beyle TV ekranlarına, alacaksınız DPÖ müdürlerini de, konuşacaksınız. Biz de gerçeği anlıyalım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Sait 2019-07-03 12:06:05 @Doğru Söz

Evet DPÖ..

Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2019-07-03 14:47:37

Her kim Bakan emekli ile memurun hayat pahalılığı ile oynadıysa bir daha siyasi makamı devam etmedi. Tegavut oldu. Sayın bakan bunu bil ve emekli kesimden kork.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ombusman Dizdarlı raporu açıkladı
Ombusman Dizdarlı raporu açıkladı
HTKS: “Haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf denildi"
HTKS: “Haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf denildi"
Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Haspolatlılarla buluşuyor
Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Haspolatlılarla buluşuyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim