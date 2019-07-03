Amcaoğlu: "Hayat pahalılığının yanlış hesaplandı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Gündem+ programına katılarak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Maliye Bakanı Amcoğlu, geçmiş hükümet döneminde Temmuz- Aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.
Amcaoğlu, Temmuz- Aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken hayat pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın %31. 99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti.
Bakan Amcaoğlu, şimdi yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Konunun, kamuoyunda “kamu çalışanları ve emekli maaşlarında hayat pahalılığı oranında yüzde 2 kesinti” olarak yansıtıldığını kaydeden Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında yapılan yanlış hesaplama ile bütçede açık oluştuğunu belirtti.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, ekonomik programların önemine de işaret etti. Kaynak:Brtk
KİM bu yanlış hesap yapan HESAP UZMANLARI.. ..Pek inandırıcı değil sayın Amcaoğlu.. ..Başka bir mazaret..
Yav bu halkı ne zannederler.. ? ..
BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYCEK?
olan eşşek adam yalan konuşmayı bırak ..geçen yıl verilmeyen ekim kasım aralık hayat pahalılığını verin de anlaşalım....
Bu işler tek taraflı konuşmakla olmaz. Çıkacaksın Serdar Beyle TV ekranlarına, alacaksınız DPÖ müdürlerini de, konuşacaksınız. Biz de gerçeği anlıyalım.
Evet DPÖ..Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Her kim Bakan emekli ile memurun hayat pahalılığı ile oynadıysa bir daha siyasi makamı devam etmedi. Tegavut oldu. Sayın bakan bunu bil ve emekli kesimden kork.