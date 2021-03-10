Amcaoğlu: Hedefimiz eğitimdeki kaliteyi yükseltmektir

Temaslarını BRT'ye değerlendiren Bakan Amcaoğlu, Ankara temaslarının esas amacının, 271 okuldaki 53 bin öğrencinin yüz yüze eğitime geçebilmesinin koşullarını tekrardan masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, hedeflerinin yüz yüze ve hibrit eğitimi tekrar ayağa kaldırmak olduğunu da kaydetti.

Amcaoğlu, Ziya Selçuk ve Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC'de uygulamalı fakültelerde okuyanların durumu, mezun olacak üniversite öğrencilerinin Ada’ya gelişlerinin hangi noktada bulunduğu ayrıca ilk ve orta dereceli okullarla üniverstelerde ki öğretmen ve idari personelin yaşaması muhtemel sıkıntıları görüştüklerini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, ziyareti çerçevesinde biraraya geleceği Türkiye Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi başkanları ile de pandemi sürecinde yaşanan ve yaşanması muhtemel sıkıntılarlarla birlikte, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli olarak Ada’ya gelişlerini, eğitimlerini sağlık ve güvenlik şartları altında alabilme koşullarını yeniden değerlendirme şansı bulacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak birinci görevlerinin sağlık şartlarının elverdiği noktada yüz yüze eğitime geçişi sağlamak

olduğuna dikkati çeken Amcaoğlu, bunu sağladıktan sonra da hedeflerinin daha kaliteyi yükseltmek olduğunu vurguladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye de değinen Bakan Amcaoğlu, görüşmede Oktay’a mevcut durumu aktarma fırsatı bulacaklarını belirtti.Amcaoğlu, Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan yaklaşımının her zaman en üst seviyede olduğunun bilinciyle görüşmeye gideceklerini de ifade etti.





