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AMCAOĞLU: “HEKİMLERİMİZ VE SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZ; İYİ Kİ VARSINIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sağlıklı toplum olmanın önemini içinde bulunduğumuz salgın günlerinde daha da iyi anlamış durumda olduğumuzu söyledi ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart 2021 Pazar 12:37
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AMCAOĞLU: “HEKİMLERİMİZ VE SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZ; İYİ Kİ VARSINIZ”

Bakan Amcaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları söyledi:
“İnsanlarımızı her zaman sağlık adına korumayı, onları yaşatmayı, acılarını azaltmayı, dertlerine derman olmayı mesleği olarak seçen; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesi adına var gücüyle çalışan en başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım. Hayatımızın her alanında yanımızda olan hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; değerinizi, içinde bulunduğumuz salgın günlerinde çok daha fazla anlamış bulunmaktayız. İyi ki varsınız”

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