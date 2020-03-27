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Amcaoğlu: Hükümet kıt kaynakları doğru şekilde değerlendirmek zorunda

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında hükümetin ekonomik önlemler paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2020 Cuma 22:04
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Amcaoğlu: Hükümet kıt kaynakları doğru şekilde değerlendirmek zorunda

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında hükümetin ekonomik önlemler paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, hükümetin bu önlemleri ve kararları almak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “bu ülkenin petrol altın rezervleri yok, hükümet kıt kaynakları doğru şekilde değerlendirmek zorunda” dedi.

Lokomotif sektörler turizm, yüksek öğretim ve inşaat alanlarının şu anda tamamen kapanmış durumda olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, kimsenin bu sektörlerin ne zaman yeniden faaliyete başlayabileceği öngörüsünde bulunamadığını kaydetti.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığının yasa gücünde kararnamalerle bankalara yönelik bir takım kararlar aldığını bununla faaliyetleri duran işletmelere ve vatandaşlara bankalarda karşılaşabilecekleri kredi taksitleri veya kredi faizleri gibi sorunları 3 ay ötelediklerini kaydetti.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim ödemeleri ile kredi kartı ödemelerine bir takım kolaylıklar getirdiklerini de kaydeden Bakan Amcaoğlu hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda insaların bu sıkıntılı günleri atlatmalarını istediklerini belirterek, biraz iyi niyet beklediklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu yapılan kesintiler konusunda da değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu “ Bugüne kadar bu kadar üst düzey oranlarda kesinti yapılmamamıştır . Yüzde 56’ya varan kesintiler var. Yeterli midir tartışacağız. Bu ülkenin bütün insnları bu sıkıntıyı atlatmak için elini taşın altına koyacak. Biz 5bin TL’nin altındaki maaşlara dokunmadık ” dedi.

Bakan Amcaoğlu, koronavirüsle mücadelede hükümetin mevcut durumun en kötü senaryosunu çizerek adım attığını da ifade ederek, bir sonraki Haziran Temmuz Ağustos dönemi paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Olgun AmcaoğluMaliye BakanıKoronavirüsCoronavirüs
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