Amcaoğlu: Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak

Amcaoğlu, hükümetin hazırladığı ekonomik paketin yarın halkla paylaşılacağını açıkladı.

Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde Merkez Bankası’ndaki bugünkü toplantıda ekonomik paketle ilgili çalışmaların tamamlanacağı ve yarın Meclis Mavi Salonu’nda Başbakanın sunumu ile halkla paylaşılacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, ülkedeki tüm unsurların bilmesi gerekenin, Ekonomik Paketteki ana fikrin alım gücünün eski haline getirilmesinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, ülkenin enerji politikaları ve hedefleri konusunda da açıklama yaptı.

Amcaoğlu, enerji arzında yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini de anlatarak, son 4 yılda Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmadığını belirtti.

Türkiye’den gönderilen Mobil Elektrik santralleri ile enerji arzında yaşanan sıkıntıların azalacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, süratle Enerji Dairesi yasasını hazırladıklarını ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “Kısa, orta ve uzun vade de enerji ile ilgili yapılmak istenenler, Enerji Dairesi’nin çalışmaları ile planlanacak. Neyi ve nasıl kimlerle yapacağımızı planlamış olacağız bu yasalarla. Bu yasa komitelerde ve Meclis’in yeni yasama yılında görüşülecek yasallaştıktan sonra bölgenin enerji verimliliği arzının adımları belirlenmiş olacak ” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Dairesi kurulurken, Enerji Üst Kurulu oluşturulurken ve Enerji verimliliği yasası geçirilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da daha sağlıklı, daha verimli çalışacağını anlattı.

Amcaoğlu, “Bir birimizi suçlayarak bir şey yapamayız. Halen daha Teknecik santralinin devreden çıkabileceği korkusu yaşıyoruz. Bu boşluğu doldurmak zorundayız.” dedi.

Olgun Amcaoğlu, ihalesiz yakıt alımı konusunda da değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu, “Eğer Rusya-Ukrayna savaş olmasaydı tedarikteki sıkıntılar yaşanmasaydı, tedarik konusunda kesinlikle ihaleye çıkılmalıydı” diyerek, günün getirdiği koşulların da gözönünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Akaryakıt istasyonlarının grev açıklamasına ilişkin de konuştu:

Amcaoğlu, “Ben göreve başladığımda akaryakıt istasyonlarındaki yaşanan kuyrukları biliyorsunuz. İki tarafın temsilcileri ile görüştük. Bazı sıkıntılar vardı. Konuyu masaya yatırdık. Hemfikir bir şekilde masadan ayrıldık. Asla böyle bir eylem olmayacak. Bir emirname yayımladık, Akaryakıt istasyonları her sabah saat 08.00 de açılacak gece saat 22.00 de kapanacak. Tedarikci firmalar da mutlaka stoklarında yakıt bulunduracaklar. Her 15 günde bir de toplanarak yeniden değerlendirme ve yapılanma yapacağız” dedi.

Kontrol ederek, sektörü koruyarak, haksızlığı önleyerek, halka enerji ulaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, KKTC’de Türk Lirası kullanmanın büyük bir şans olduğunu kaydederek, yapılacak düzenlemelerle Türk lirası ile yaşamanın daha avantajlı olacağının görüleceğini kaydetti.BRT