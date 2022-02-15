Amcaoğlu: İlk başvuru geçtiğimiz hafta yapıldı

Hellimin Avrupa pazarına girmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında KKTC’deki imalatçı firmaların başvuruları değerlendirilmeye başlandı.

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ilk başvurunun geçtiğimiz hafta yapıldığını, sürecin öngörüldüğü şekilde işlediğini ve ülkedeki diğer imalatçı firmaların da başvuru için hazırlık yaptığını açıkladı.

“TESCİLE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK ORTAK MUTABAKATLA MÜMKÜN”

Rum tarafının süt oranları, hayvan ırkları, hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili değişiklik taleplerini basından takip ettiklerini belirten Amcaoğlu, tescile yönelik değişikliklerin ortak mutabakat yoluyla sonuçlandırılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Amcaoğlu, PDO’nun uygulama tüzüğünde de belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda her iki taraftaki paydaşların yer alacağı çalışma grubu oluşturulması ve konuların bu platformda ele alınması gerektiğini söyledi.

“BAĞIMSIZ DENETİM KURULU ATANMADI”

Hüseyin Amcaoğlu, sağlık denetimleri için Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız denetim kurulu atanmasına karar verildiğini anımsattı.

Amcaoğlu, “Bu karara rağmen herhangi bir atama yapılmadı. Sürecin devam edebilmesi için bu konuda gerekli atamanın yapılması zorunluluk arz ediyor” dedi.

SÜREÇ

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Ülkemizin geleneksel ürünü olan hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesinin ardından Avrupa’ya ticaretinin gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda imalatçılarımızın başvuru ve değerlendirme süreçleri başlamıştır.

Bilindiği üzere sürecin eş zamanlı başlatılması kararına rağmen Kıbrıs Rum tarafı Güneyde üretilen Hellimin PDO’ya uygun olarak ticaretine başlamış ancak ülkemizde ticaret başlatılamamıştı. Cumhurbaşkanlığı, Hellim Koordinasyon Kurulu ve Odalarımızın Avrupa Komisyonu yetkilileri ile yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde süreç başlatılmış ve ilk başvuru geçtiğimiz hafta denetim kuruluşu olarak atanan Bureau Veritas’a yapılmıştır.

Bu firmamızın yapmış olduğu başvuru incelenip Bureau Veritas tarafından işleme alınmıştır. Süreç öngörüldüğü şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemizdeki diğer imalatçı firmalar da başvuru için gerekli hazırlıklara devam etmektedir”

BAĞIMSIZ DENETİM KURULU KONUSU

Amcaoğlu, bağımsız denetim kurulu oluşturulması konusuyla ilgili yaşananları şu şekilde dile getirdi:

“12 Nisan 2021 tarihinde ürünlerin Yeşil Hat üzerinden Avrupa pazarına girişinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlık denetimleri için bağımsız bir denetim kuruluşu atanması kararlaştırılmıştı. Bu karara rağmen bu konuda herhangi bir atama yapılmamıştır. Sürecin devam edebilmesi için bu konuda ivedi şekilde gerekli atamanın yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Kıbrıs Türk tarafı olarak hellim eylem planı doğrultusunda gerekli yasal ve teknik çalışmalar AB Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda Veteriner Dairesi, Süt Endüstrisi Kurumu ve Hayvancılık Dairesi’nin katılımıyla oluşturulan komite tarafından yürütülmektedir”

RUM TARAFININ DEĞİŞİKLİK GİRİŞİMLERİ

Hüseyin Amcaoğlu, Rum tarafının hellimin tescili ile ilgili gerek süt oranları gerek hayvan ırkları gerekse hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili değişiklik taleplerine de değinerek, açıklamaları basından takip ettiklerini belirtti.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Tescile yönelik değişikliklerin ortak mutabakat yoluyla sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede PDO uygulama tüzüğünde de belirtildiği üzere Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda her iki taraftaki paydaşların da yer alacağı Çalışma Grubunun oluşturularak bu konuların bu platformda ele alınması gerekmektedir.

Hellim ile ilgili sürecin ilerlemesi yönünde başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımız ile Ticaret Odası ve Sanayi Odasının göstermiş olduğu iş birliği büyük önem arz etmiştir. Bundan sonra da aynı iş birliği içerisinde sürecin yönetilmesine devam edilecektir.”