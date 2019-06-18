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Amcaoğlu, İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabulünde, ‘kayıt dışı ekonomi’ masaya yatırıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:46
Amcaoğlu, İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin bugün en büyük sıkıntılarından birinin de mekânsal adresin elektronik ortamda kayıt altına alınmamış olmasından kaynaklandığını belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde başlattıkları, e-devlet çalışmalarına da atıfta bulunarak, “mekânsal adres sorunu kökten çözecek. Aynı zamanda e-tüzel kişilik kayıtlarının, Şirketler Mukayyitliği’nde sisteme girmesi, e-gümrük, e-vergi ile alakalı bilgilerin yer alması ve bunun yanında diğer konu başlıklarında da o dataların tamamlanmasının önemi çok büyüktür” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği adına konuşan Başkan Osman Amca da bugün herkesin konuştuğu ‘kayıt dışı ekonomi’nin hem devleti zayıflattığını, hem kendilerini haksız rekabet altında ezdiğini belirterek, bu konuda Maliye Bakanlığı ile birlikte çok ciddi adımlar atmanın artık elzem olduğunu söyledi.

Amca; “biz üyelerimiz için borç para veyahut sıcak para istemek yerine, üyelerimizin gelirlerini artırıcı önlemler alarak, üyelerimizin para kazanıp hem kendi sosyal giderlerini, hem ailelerini geçindirip, hem de devletine vergisini ödeyen huzurlu bir iş dünyası yaratmak istiyoruz” dedi.
(BRT/MAIL)

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Amcaoğlu
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