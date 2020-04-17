Amcaoğlu: “Kıbrıs Türk halkının yardımlaşma ruhuyla bu sürecin üstesinden geleceğiz”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, koronavirüs salgınına karşı, erken ve radikal kararlar alarak hayatı durduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve uzmanların önerileri doğrultusunda kararlar alındığı bilgisini verdi.

Bu kararları almanın anlamının tüm gelirlerin durması olacağını bilerek radikal önlemler aldıklarını vurgulayan Amcaoğlu, sektörlerin nasıl yeniden aktif hale geleceğiyle ilgili tartışmalar ve görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN EKONOMİK YARDIM PAKETİ GELECEK

Amcaoğlu, salgının başladığı günden beri birçok sektörden öneriler geldiğini kaydederek, fonlarda biriken kaynaklarla, iç borçlanmayla ya da Türkiye’den gelen finansman yardımlarıyla ekonomik olarak gerekenlerin yerine getirilebileceğini belirtti ve “Ülkede ne altın ne de petrol rezervi var” dedi.

Bu süreci en az zararla atlatıp, günün sonunda ne kadar zarar gördüğümüzün tespitinin yapılacağını söyleyen Amcaoğlu, Türkiye’den bir ekonomik yardım paketi gelmesi için hazırlıkların başladığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın yanında olmaya devam edeceğini ve Türkiye’den gelecek olan ekonomik yardımlarla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdiğinden bahsetti.

“HİÇBİR ŞEY 14 MART ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAK”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, hiçbir şeyin 14 Mart’tan önceki gibi olmayacağını ve sıfırdan başlarmışçasına hayata yeniden başlanacağının altını çizerek, küçük sanayiyi her şeyi üretebilecek noktaya getirmek gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkenin her şeyi üretebilecek konuma gelmesi gerektiğini, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de üretimde gerekli yatırımların yapılması konusuna değinerek, gerçek bir değişim yaşamak zorunda olduğumuzu ifade etti.

Amcaoğlu, turizm de dâhil olmak üzere tüm sektörlerde yerel istihdama yön verilmesi konusuna da dikkat çekti.

“BİR KAŞIK SUDA BOĞULACAKSAK, KENDİ SUYUMUZDA BOĞULALIM”

Amcaoğlu, ülkedeki çocuklarımızın da işsizlikle boğuşmaması için ara eleman yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bir kaşık suda boğulacaksak, kendi suyumuzda boğulalım” dedi.

Sağlık sorunlarının üstesinden gelince, ekonomik sorunların da üstesinden gelineceğini söyleyen Amcaoğlu, “Bana kalsa, ben bugünden ekonomik işletmeleri yeniden açarım, ama bu konuda yetkili olan ben değilim. Kararı verecek olan mercii Sağlık Bakanlığı’dır” dedi.

“TOPLAM 60 MİLYON TL’YE YAKIN FİNANSMAN YARATTIK”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuda yapılan kesintilerle Covid-19 mücadelesi için toplamda 60 milyon TL’ye yakın finansman yaratıldığı bilgisini vererek, karantina otellerinde bulunan bin 939 kişi için 10 milyon TL’lik bir giderin olduğunu belirtti.

İş yerleri açılacaksa, gerekli hijyen tedbirleri alınarak açılması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, bilim insanları ve yeni bir çalışma sistemi yaratacakların önerilerine göre tedbirlerin alınacağı konusuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, ülkenin bitkisel hayata girmesi durumunda, ekonomik anlamda ciddi çıkmaza sürükleneceğini bildirdi.

“3. DÜNYA SAVAŞINDA SİYASET VE POPÜLİZM YAPILMAMALI”

Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sağlıkla ilgili insanları paniğe sürükleyecek açıklamalarda bulunduğunu ve popülizm yapıldığını söyleyen Olgun Amcaoğlu, yaşanılan olağanüstü olayların ‘3. Dünya Savaşı’ olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, koşulların savaş koşulları olduğunu ve siyaset, popülizm yapma zamanı olmadığını kaydederek, yapılacak olan her yanlışın sevdiklerimize zarar vereceğine değindi.

Bu sürece çok fazla siyasetin bulaştırıldığını belirtti.

“MART AYI İTİBARİYLE 120 MİLYON TL MAHALLİ GELİR KAYBIMIZ OLDU”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, geride bırakılan süreçte beklenmeyen bir şekilde toplamda 887 milyon Tl gelir elde edildiği bilgisini vererek, mahalli gelirlerde Mart ayı itibariyle yaklaşık 120 milyon TL gelir kaybı yaşandığını söyledi.

“Tıbbi malzeme ve ilaç alabilmek için finansmana ihtiyacımız var. Bu nedenle Tapu, Araç Kayıt gibi daireler hizmet vermeli” diyen Amcaoğlu, mahalli gelirlerde % 50’lik bir kayıp yaşandığını aktardı.

Amcaoğlu, hem yerel borçlanmaya gidileceğini hem de Türkiye’den yardım geleceğini ifade ederek, sendikaların bu süreçte sergiledikleri anlayışlı tavırlarından ötürü tüm sendikalara teşekkürlerini iletti.

“ÜLKEDE BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA RUHU HALA VAR”

“Bu ülkede birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu halen var ve bunu görmek çok güzel” diyen Amcaoğlu, ülkenin 947 milyon TL’lik bir kaynağa sahip olduğunu ve Türkiye’den gelen 72 milyon TL’lik kaynağın da bu meblağ içinde yer aldığını kaydetti.

Amcaoğlu, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle ve Kıbrıs’ın yanında olmasıyla atlatacağını vurgulayarak, ülkenin elindeki kıt kaynaklarıyla hayatın yeniden şekillendirileceğine vurgu yaptı, “5 kuruşluk kazanıp, 10 kuruşluk yaşamayacağız” dedi.

“BİRİ YER, BİRİ BAKAR OLMAYACAK”

Birlik ve beraberlik olduktan sonra ölümün bile tatlı geldiği deyimini kullanan Amcaoğlu, “Biri yer, biri bakar olmayacak. Hep birlikte yiyip, hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Amcaoğlu, bu süreçte özel sektöre alımlarla ilgili 87 milyon TL ödendiğinden söz ederek, sadece kamu sektöründe çalışanların bu ülkenin vatandaşı değil, özel sektörün de bu ülkenin vatandaşı olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’yla da devamlı olarak istişare içerisinde olduğunu söyledi.

“Sadece 47 bin 200 kamu çalışanını düşüneceksek, bu görevi burada bırakıp gideriz” diyen Amcaoğlu, eleştirilmekten gocunmadığını ve eğer eleştiriliyorsa bunun bir şeyler yaptığının göstergesi olduğunu ifade etti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ YARDIMLAŞMA RUHUYLA BU SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu son olarak, bu sürecin kolay olmadığını, normal yaşanan ve 2018’deki ekonomik krizdeki gibi bir sürece benzemediğini, arz ve talebin birlikte düştüğü adeta dibe çakıldığı bir sürecin yaşandığını vurgulayarak, sadece tüm dünyanın değil, şehirlerin bile kendi içlerinde birbirlerine kapılarını kapattığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bunlar yaşanırken, ekonomik sıkıntıların da hat safhaya ulaşacağını, ancak sağlıkla ilgili sıkıntıları atlattıktan sonra, hep birlikte daha iyi ve daha sağlıklı ortamlara ulaşılacağını dile getiren Amcaoğlu, “Bu sıkıntılı ortamdan samimi olarak, Kıbrıs Türk halkının özünde olduğu gibi yardım ruhunu yeniden ortaya çıkaracağız” dedi.