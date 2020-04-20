Amcaoğlu: "Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemelerin üç farklı tarihte yapılacağını açıkladı.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal yardım alanların, engelli yurttaşların ve devlet emeklilerinin 24 Nisan Cuma günü, Sosyal Sigorta emeklilerinin 28 Nisan Salı günü ve kamu çalışanları ile maaş nitelikli diğer tüm diğer ödemelerin ise 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.
Bakan Amcaoğlu, vatandaşların banka önlerinde sosyal mesafe kuralına uymalarına hükümet olarak önem verdiklerini hatırlatırken, üç farklı tarihte ve her tarih arasına bir kaç gün bırakarak ödeme yapıyor olmalarının nedeninin, vatandaşların bankalardaki yığılmalarını önlemek olduğunu kaydetti.
Bravo be Amcaoğlu...Yalnızca bunu yapmak kafi değil,insanlara maske zorunluluğunu sıkı denetim altına almanız lazım..Yollar sokaklar insan dolu ...Kimi top oynuyor,kimi elele yollarda dolaşıyor,kimi deniz kenarında yürüyüş yapıyor..Marketlerde çalışanlar isteyen maske takıyor istemeyen takmıyor vs vs...Eeeeee denetim erde? Plis deseniz gündüzün adeta meydanda yok...Kısa zamanda başarmak istiyorsak;Lütfen daha sıkı denetim,denetim,denetim....
bu düşünceye bir bakınız bir maaş da böyle çıkabilir https://www.kibrispostasi.com/c1-KIBRIS_POSTASI_GAZETESI/j72/a35973-bir-fikrim-var-akliniza-yatarsa-hade
Gelirleri artımak için tüm resmi daireler acılmalı ve çalışanlar münavebeli çalışmalı
Bedelli ile ilgili aşağıda verilen linkteki fikir cidden çok akıllıca. Bugüne dek okuduğum en işe yarar katkı bu.