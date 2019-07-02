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Amcaoğlu: Mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz!

02 Temmuz 2019 Salı 19:47
Amcaoğlu: Mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz!

Maliye Bakanı Amcaoğlu, mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Bakkallar ve Marketler Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanması öngörülen mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını belirtti, içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Kabulde, Bakkallar ve Marketler Birliği Başkanı İsmail Bükülmez, yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

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