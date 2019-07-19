Amcaoğlu, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) yönetimi ile bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve beklentileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede MASİB Başkanı İbrahim Akın, ilk olarak yönetimleri adına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Amcaoğlu’nun sektörün sorunlarına geçmişten bu yana vakıf olduğuna inandığını kaydeden Akın, bu konuda alınacak önlemlerde Maliye Bakanı’nın kendilerine yardımcı olacaklarına inanç belirtti.

Otomotiv sektöründe ivedilikle çözülmesi gereken sıkıntıları da hazırladıkları bir rapor şeklinde aktaran MASİB Başkanı İbrahim Akın, sorunların çözüme kavuşması ile batma noktasında olan sektörün rahatlayacağını, bu durumdan devletin de kazanç sağlayacağını belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, prensibinin ve yol haritalarının sorunları tüm gerçekliğiyle paydaşları ile ortaya koyarak, karşılıklı tartışarak, çözüm üretmek olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sektörün sorun ve beklentilerini bildiğini, geçmişte görev aldığı bürokratlığı döneminde önemli bir kısmına da yardımcı olduğunu hatırlatırken, yeni dönemde de yine işbirliği içerisinde yapılabilecekler noktasında çalışacaklarını söyledi.