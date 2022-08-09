Amcaoğlu'ndan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Amcaoğlu, Euro Diesel’de 1.21 TL, gaz yağında ise 1.51 TL’lik indirim yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında değişiklik olmadığını sadece Euro Diesel ve gaz yağı fiyatlarında indirim olacağını belirtti.

Bakan Olgun Amcaoğlu; “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak uluslarası piyasaları yakından takip ediyoruz ve yapabileceğimiz indirimleri mutlaka hayata geçiriyoruz ” dedi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının güncel durumu ile ilgili olarak da şu detayları açıkladı:

Kurşunsuz benzin 95 (Pompa satış litre fiyatı) 19.64TL; kurşunsuz benzin (98) 19.95 TL; Euro Diesel 22.26 TL ve gaz yağı 22.33 TL. Bu fiyatlar, 10 Ağustos 2022 itibarıyla geçerli olacak.