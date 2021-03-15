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Amcaoğlu: Nisan başında 12. sınıfları okula çağırmayı planlıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’nin Meclis programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:16
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Amcaoğlu: Nisan başında 12. sınıfları okula çağırmayı planlıyoruz

Eğitimde planlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Amcaoğlu, Üst Kurulun güncel kararlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha somut bilgi vereceklerini söyledi.

Amcaoğlu, ” Üniversite sınavlarını dikkate alarak, 12. sınıfları Nisan başı okula çağırmayı düşünüyoruz” dedi.

Amcaoğlu, ” Plan taslaklarımız hazırdır. Sağlık Üst Kurulu’nun görüşlerini de alarak, tüm taraflarla planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Üst Kurul’dan gelecek güncel raporlarla kararımızı vereceğiz. Sağlık önlemlerini en üst seviyede tutarak, risk faktörlerini minimize ederek, çocuklarımızı güvenli ortamda eğitimle yüzyüze kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Aşılama konusundaki programlamayı hazırladıklarını hatırlatan Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak herkesin özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu,” Turizm ve Yüksek Öğrenim yasa gereği lokomotif sektörse, bu iki sektörü ayağa kaldırmak zorundasınız. Aşılama prosedürünü en üst seviyede uygulamak kaydıyla bu kapıları açmak zorundasınız. Açmazsanız bugün meclis önünde yaşanan sıkıntıları yaşarsınız” dedi.

Türkiye temaslarıyla ilgili olarak da bilgiler veren Amcaoğlu, YÖK ve ÖSYM yetkilileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü, görüşmelerinde, Yüksek Öğrenim, burs konuları, yapımı süren tiyatro binası, KKTC’deki mesleki teknik eğitim, özel eğitimde materyal eksikliği, tablet kampanyası konularını ele alıp görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2 saatlik görüşme fırsatı bulduğunu ifade eden Amcaoğlu, “ Fuat Oktay abimiz…Samimiyeti ve iyi niyeti gördüm. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece size kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti gördük. Her türlü sorunumuza el atmak isteyen bir düşünce var. Bir önce bir ebeveyin ve bir bakan olarak çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Olgun Amcaoğlu, TC – KKTC Kültür İşbirliği Protokolü konusunda yapılan eleştiriler hakkında da “Çarşı grubu var ya her şeye karşı… Bu bakış açısıyla bazıları şeytanın avukatlığını yapıyor” ifadelerini kullandı
        
BRT
        

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