Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada, bugün Lise 12’nci sınıf öğrencilerine yapılan hızlı antijen testler neticesinde 6 öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hızlı antijen test sonucu pozitif olan öğrencilere doğrulama amaçlı yapılan PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Sendika yetkililerinin açıklama yapmak için aceleci davrandığını kaydeden Amcaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü tarafından da test sonuçlarının negatif olduğunun teyit edildiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını vurguladı. Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onayıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı uyguladıklarını söyledi.