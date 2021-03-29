Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı

Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onayıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı uyguladıklarını söyledi.

29 Mart 2021 Pazartesi 21:05
233 Okunma
Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada, bugün Lise 12’nci sınıf öğrencilerine yapılan hızlı antijen testler neticesinde 6 öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hızlı antijen test sonucu pozitif olan öğrencilere doğrulama amaçlı yapılan PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Sendika yetkililerinin açıklama yapmak için aceleci davrandığını kaydeden Amcaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü tarafından da test sonuçlarının negatif olduğunun teyit edildiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını vurguladı. Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onayıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı uyguladıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 29.03.2021 21:09
Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.
Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
Güney Kıbrıs, seyahatler konusunda yeni liste yayımladı
Güney Kıbrıs, seyahatler konusunda yeni liste yayımladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim