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Amcaoğlu: “Okullardaki vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Şu ana kadar 8 öğrenci ve 1 öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bu vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil. Hep biz büyükler… Tedbirleri elden bıraktık” dedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:39
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Amcaoğlu: “Okullardaki vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, okullarda tespit edilen pozitif vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ŞU ANA KADAR 8 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMENİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin direktiflerini dinleyeceklerini ancak yüz yüze eğitimin seyreltilmiş olsa bile devam etmesinden yana olduklarını belirten Amcaoğlu, “Şu ana kadar 8 öğrenci ve 1 öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bu vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil. Hep biz büyükler… Tedbirleri elden bıraktık” dedi.

HANGİ OKULLARDA VAKA TESPİT EDİLDİ?

“Gündüz bu konulardan şikâyet edip gece eğlenceye devam ediyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu, şu ana kadar pozitif vakaların tespit edildiği okulları şöyle aktardı:

“Şehit Turgut Ortaokulu, 19 Mayıs TMK, Gönyeli İlkokulu, Alaysa İlkokulu, Doğa Koleji”

“VAKALARIN HİÇBİRİ OKUL KAYNAKLI DEĞİL”

Pozitif vakaların nasıl yayıldığına ilişkin konuşan Amcaoğlu, “Gönyeli İlkokulu’nda tespit edilen iki öğrenciden birinin annesi hemşire, diğeri ise Metehan’daki kuaförden kaynaklı. Alasya İlkokulu’nda da durum aynı. Vakalar okullardan kaynaklanmıyor” dedi.

“PANİK VAR, PANİK OLSUN… PANİK OLMADIĞI İÇİN TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKTIK”

Bugün 53 bin öğrencinin ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gördüğünü ifade eden Amcaoğlu, “Şu an panik var, panik olsun. Panik olmadığı için tedbirleri elden bıraktık. Bir baba olarak diyorum lütfen diyorum herkes ailesine sahip çıksın, tedbirlere uysun” şeklinde konuştu.

KARANTİNASIZ GİRİŞLER İÇİN BASKI… “AKLIMIZI HELLİM EKMEKLE YEMEDİK”

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine, bazı turizm çevrelerince “karantinasız giriş” baskısı yapıldığı yönünde iddialar üzerine konuşan Amcaoğlu, “Böylesi bir durumda bulaş pik noktasına gelir. Aklımızı hellim – ekmekle yemedik. Evet, sektörler ayakta kalmalı, bunu anlıyorum. Eğer kontrol edebileceksek, açılıma ben de varım” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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