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Amcaoğlu: Okulları sağlıklı bir şekilde açmak ilk hedefimiz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan 45+ programına katılarak, yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:19
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Amcaoğlu: Okulları sağlıklı bir şekilde açmak ilk hedefimiz

Bakan Amcaoğlu, “üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz” diyerek, okulların açılacağını, açılmaması halinde ise eğitimle ilgili sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Okulların açılması konusunda bir yol haritası çizildiğini kaydeden Amcaoğlu, gerekenin yapıldığını, yapılan toplantılar sonucunda herşeyin netleştiğini, Pazartesi günü de tüm ayrıntıların paylaşılacağını açıkladı.

Eğitimin sürdürülebilir hale gelmesinin önemine işaret eden Amcaoğlu, çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını, sınav sonuçlarına bakıldığı zaman notlarda düşüş yaşandığının görüldüğünü anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “ne yapacağımızı bilerek ortak akılla hareket ediyoruz” dedi ve dünyadaki örneklere de bakarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Okulları sağlıklı bir şekilde açmanın ilk hedefleri olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, okullarda yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

Bakan Amcaoğlu, bulaş protokolü ile ilgili kılavuz çıkarılacağını ve bu kılavuzun da okullarla paylaşılacağını kaydetti.

Okullarda yetkili öğretmen ve idareci seçileceğini ve bu seçilen öğretmenlerin bulaş protokolüne göre hareket edeceğini anlatan Amcaoğlu, yüz yüze eğitim ile aşının önemini vurguladı.

Amcaoğlu, aşının önemini vurgulamak için de çalışmalar yapıldığını, spot yayınlar ile billboardlar hazırlandığını anlattı.

Herkesin spot yayınlar ile billboardlara dikkat etmesini isteyen Amcaoğlu, eğitimin kalitesini artırmak için adım attıklarını belirtti.

“Yaşantımıza dikkat edip sıkıntı çıkmaması için uğraş vermeliyiz” diyen Amcaoğlu, hijyen ve mesafe kurallarını anımsattı.

Amcaoğlu, siyasetin eğitimden uzak olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
        
        
   

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Olgun Amcaoğlu
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