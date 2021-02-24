AMCAOĞLU: “ÖNCELİĞİMİZ KALİTELİ EĞİTİM VE MEZUNİYETTİR”

GÜNDEM KIBRIS

Önceliklerinin kaliteli eğitim ve mezuniyet olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Yani gelenler, mezuniyetini kaliteli bir şekilde noktalayıp, eline aldığı mezuniyet belgesi ile o kalitesini ispatlayabilmesidir, önceliğimiz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı konuya iktisadi olarak yaklaşmıyor. Buradaki bulaş, bu öğrenciler gelmezden önce, öğrencilerden mi kaynaklıydı? Hayır. Online eğitim devam ediyordu. Ancak biz hijyen koşullarına uymadığımız ve sosyal mesafeyi koruyamadığımız için, duyarsız davrandığımız için bunları yaşadık. Yani özeleştirimizi yapmalıyız, eleştiri yapmadan önce” dedi.

Yurt dışından gelecek olan öğrencilerle ilgili, işleyecek olan süreci değerlendiren Amcaoğlu, “Yurt dışından gelecek olan öğrenciler tamamen devletin karantina tesislerine kalacak. Tüm sorumluluk devletindir. Tüm PCR ve karantina ücretleri devletin garantisinde olacak. Süreç tamamlandıktan sonra okullarına teslim edilecek. Kaç tane karantina tesisi varsa, bu öğrencileri oralarda misafir edeceğiz. Hiçbir okulun yurtlarını açıp da bu çocukları misafir etmesi, söz konusu değildir. Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği gün kadar sürecek bu karantina süreci de” dedi.