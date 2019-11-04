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Amcaoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:51
Amcaoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Bakan Amcaoğlu’na bilgi verdi.

Avcı, meslek örgütü olarak KKTC’ndeki meslektaşları ile de yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında tarihi dostluğa da değinen Avcı, iki ülke halkı arasındaki sevginin sınırı olmadığına dikkati çekerek, Anadolu Halkı’nın Kıbrıs Türk halkına yönelik hassasiyetinin artarak devam ettiğini vurguladı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, ziyarette ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu Osmaniye’ye davet etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’da, davetten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu
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