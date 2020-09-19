Amcaoğlu: Pazartesi tüm personele yeniden test yapılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki kuşkulu pozitif PCR sonucu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu “Gümrük ve Rüsumat Dairemizin Lefkoşa Sanayi Bölgesi şubesinde yapılan PCR taramasında bir çalışanımızın test sonucunun kuşkulu pozitif görünmesinin ardından gerekli tedbirler alınmış, kuşkulu pozitif olduğu için sonrasında ilgili laboratuvar yeniden örnek alınmasını önermiş ve 18 Eylül ile 19 Eylül’de 2 tekrar örnek alınarak test tekrar çalışılmıştır. Bugün kendi ve ailesinin her iki test sonucunun da negatif olduğu bildirilmiştir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Pazartesi günü tüm personele yeniden test yapılacağını ve sonuçlar alınıncaya kadar Lefkoşa Sanayi şubesinde sadece acil işlerin yapılacağını hatırlattı.