Amcaoğlu: Perşembe günü protokolün imzalanması bekleniyor

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yarın öğle saatlerinde Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun'un heyetleriyle birlikte Türkiye'ye gideceğini belirten Amcaoğlu, protokol çalışmalarının hala devam ettiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, program çerçevesinde Perşembe günü öğle saatlerinde protokolün imzalanmasının beklendiğini söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI