Künye
Kıbrıs 9
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

Amcaoğlu: “Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Perşembe gününden itibaren tüm taramaların okullarda yapılacağını bildirdi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 23:12
0 Okunma
Amcaoğlu: “Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak”
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katıldı.

Programda eğitime ilişkin yönetilen eleştirilere cevap veren Amcaoğlu, “Bizim dış ticaret açığımızdaki dengeleri kapatan en önemli unsur yükseköğrenimdir. Siz buna ekonomiden bahseden eğitim bakanı olarak bakıyorsanız, üzülürüm” dedi.

Yükseköğrenim ile ekonominin iç içe geçtiğine vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu ülkenin gerçeği budur” ifadelerini kullandı.

Okullarda eksikler olduğuna da işaret eden Eğitim Bakanı Amcaoğlu, eksiklerin giderilmesi için süratle çalışıldığını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Buralarda siyaset yaparken, birilerinin sırtına basarak bir yerlere yükselmek o kişinin altından kalktığı gün düşeceğinin göstergesidir” diye konuştu.

“BİRÇOK OKUL AKILLI TAHTAYA GEÇTİ, GEÇMEYENLERDE BEYAZ TAHTA KULLANIYOR”

“Bu ülkenin önümüzdeki günlerde çok önemli altyapılara ihtiyacı olduğu aşikardır” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Burada eğitim kökenli olanlar, hala daha bu ülkede kara tahtada eğitim verildiğini söylemesinler. Birçok okul akıllı tahtaya geçti, geçmeyenlerde beyaz tahtada eğitim veriyor. Öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüsleri ise biz değil, Ulaştırma Bakanlığı kontrol ediyor.”

“OKULLARDA TARAMALAR YAPILIYOR”

Okullardaki Koronavirüs vakalarına da dikkat çeken Olgun Amcaoğlu, “Okullarda taramalar yapılıyor. Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak” şeklinde konuştu.

KAYAD İLE ANLAŞMADA YASAL SÜREÇLER TAMAMLANMADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında okullarda “Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Ev İçi Şiddet” konularıyla ilgili eğitim verilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolüne de dikkat çeken Amcaoğlu, yasal süreçlerin tamamlanmaması nedeniyle yürürlükten kaldırılacağını ifade etti.

"NEDEN HEP EĞİTİMİ KAPATMAKTAN BAHSEDİYORUZ?"

Artan Koronavirüs vakalarının ardından okulların yeniden kapanmasının gündeme gelmesini değerlendiren Amcaoğlu, "Eğitim o kadar önemlidir ki, neden hep eğitimi kapatmaktan bahsediyoruz? Eğitimin kapanmaması için biz canla başla sağlık çalışanlarımızla ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Okullarda alınan tedbirleri dışarıda almış olsak bugün 410'lu vakaları görmeyiz. Deve kuşu politikasıyla bu sorunları aşacağımız tahmin ediliyor ama büyük bir yanılgı. Okulların kapanması halinde tüm sektörlerde kapanmak zorunda kalacak..." dedi. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza!
Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza!
Lefkoşa Türk Belediyesi önünde kaza
Lefkoşa Türk Belediyesi önünde kaza
Güney’de son 24 saatte 5 bin 24 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney’de son 24 saatte 5 bin 24 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim