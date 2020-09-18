Amcaoğlu : "Sadece acil işlemler yapılabilecek"

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Şube Amirlikleri’nde bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, buradaki işlemlerin Salı gününe kadar azaltılması yönüne gidildi.

Sadece acil olan işlemler yapılabilecek. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilgili dairede 17 Eylül Perşembe günü personele PCR testi yapıldığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif olarak açıklanması üzerine, tüm çalışanlara PCR testi uygulandığını, ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı mensuplarınca dairede dezenfekte işlemi yapıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, 21 Eylül Pazartesi sabah 09.00 itibarıyla tüm personele ikinci bir test yapılacağını duyurdu ve şunları dile getirdi:

“Bir arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktığından dolayı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki tüm işlemlerin azaltılması yönüne gidilmiştir. Sadece acil işlemler yapılması için önlem alınmıştır. 21 Eylül Pazartesi tüm personelimize ikinci bir test gerçekleştirilecek. İkinci testlerden alınacak sonuçlara göre, eğer bir sıkıntı söz konusu değilse, normal çalışma düzenine geçilecektir.”

“Rotasyon ile çalışılacak, Pazartesi test yapılacak”

Gümrük’te bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla dairede, bir süreliğine rotasyon uygulamasıyla çalışmaya gidiliyor.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gümrük Dairesi’nde bir çalışanın covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pazartesinden itibaren çalışanlara ikinci kez test yapılacağını ve bir süre rotasyon uygulamasıyla çalışılacağını kaydetti.

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan Amcaoğlu, Pazartesi günü yeniden Sanayi’deki tüm gümrük çalışanlarına ve burasıyla iş yapan tüm çalışanlara test yapılacağını ifade etti.

Bu sayede random testler yapılmış olacağını anlatan Amcaoğlu, “Dün Girne Vergi Dairesi’nde de yapılmıştı, bu sayede tüm dairelerimizde rutin testler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.