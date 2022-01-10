Amcaoğlu: “Sendika, bakanlığın kararlarını irdeleyebilecek bir makam değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTOEÖS’ün çağrısına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” dedi, ani bir kararla online eğitime geçen Yakın Doğu okullarıyla ilgiliyse, “Denetim raporunun beklendiğini, rapor geldikten sonra tartışılacağını, eğitimin kapanması noktasında kimin yetkili olduğunu, okul yönetimine ilettiklerini” söyledi.

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına katılan Eğitim Bakanı Amcaoğlu, eğitimdeki kaosa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikaların her fırsatta Kıbrıs’ın güneyindeki fırsat eşitliğinden, eğitimdeki güzelliklerden bahsettiğini fakat Güney’deki yönetimin, 5 bin 200 vakaya karşın eğitimin devam etmesi yönünde karar ürettiğini kaydeden Amcaoğlu, bu kapsamda, KKTC’deki okullarda sınavların 3 gün geriye alınması çağrısında bulunulmasının çelişkili olduğunu söyledi.

“KOMİTE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEDİ”

KTOEÖS ile görüştüklerini ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bu konuda yazılı bir soru yönelttiklerini söyleyen Amcaoığlu, “Sınavları 3 gün önceye alalım mı diye sorduk. Komite’den bize gelen yanıt; ‘elimizdeki verilere göre eğitimin yüz yüze yapılmasından başka bir şekilde düşünülmemektedir’ oldu” ifadelerini kullandı.

“ÜST KOMİTE, 15 GÜN SONRA HEM VAKALARIN AZALACAĞINI SÖYLÜYOR”

Okullardaki önlemleri arttırdıklarını, yerinde tetkikler yaptıklarını, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının test sırasında beklememesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Binlerce vaka çıktı ama hastaneye yatış sayısı 4. Bu varyantla birlikte virüsün, gribal enfeksiyona dönüştüğü söyleniyor. Üst Komite, 15 gün sonra hem vakaların azalacağını, hem de hastaneye yatışın kalmayacağını söylüyor” dedi.

“SENDİKA, BAKANLIĞIN KARARLARINI İRDELEYEBİLECEK BİR MAKAM DEĞİL”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden ilgili yazıyı alıp gereğini yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Sendika asla bakanlığı takip edecek, doğru adımı atıp atmadığını irdeleyebilecek bir makam değildir” dedi.

“BİZİM O ÖZEL OKULUN KARARIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMAMIZ DEVAM EDİYOR”

Sendikaların, Yakın Doğu okullarının çevrimiçi (online) eğitime geçmesine karşın, devlet okullarına böyle bir hak verilmemesine ilişkin eleştirilerine yanıt veren Amcaoğlu, “Bizim o özel okulun kararıyla ilgili araştırmamız devam ediyor. Onlar sonuçlandırmamızı beklemeden, iki yanlıştan bir doğru üretmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“BU KARARLARIYLA İLGİLİ BİLGİMİZ OLMADIĞINI NAZİKÇE AÇIKLADIK”

Amcaoğlu, “Yakın Doğu okullarının çevrimiçi eğitime geçmesi, yasalar nezdinde inceleniyor. Bu kararlarıyla ilgili bilgimiz olmadığını nazikçe açıkladık. Çünkü kavga kültürünü benimsemedik. Sendikayla bakanlığın ya da özel okulla bakanlığın kavga etme lüksü yok. Bizim vakit kaybetme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

“ONLİNE EĞİTİMİ ALAMAYACAĞINI BİLEREK BİR GÜNDE 2 SAAT İÇİNDE NASIL BÖYLE BİR KARAR ALABİLİRLER?”

Bazı öğretmenlerin birbiriyle mesajlaştığını, bir öğretmenin diğer öğretmene “Ben online eğitime geçiyorum, sen de geç” dediğini söyleyen Amcaoğlu, “Eğitim bu kadar basit mi? O öğrenciler, online eğitim alabilecek altyapıya sahip mi? Evet, Bakanlık online eğitime geçme zorunluluğu olan sınıflara gerekli materyalleri sağlıyor. Ama örneğin Lefkoşa’nın göbeğindeki Şehit Tuncer İlkokulu’nda, Atatürk İlkokulu’nda eğitim için gerekli fiberoptik altyapı yok. Online eğitimi alamayacağını bilerek bir günde 2 saat içinde nasıl böyle bir karar alabilirler?” diye sordu.

Sendikanın bu tavrının, bakanlığın otoritesini sorgulattığını söyleyen Amcaoğlu, “Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yasa neyi emrediyorsa, biz de görev ve sorumluluk alanlarımızı aşmadan, haddimizi bilerek, kimseye kapısının önüne gidip, ‘falancanın memuru’ demeden, nazikçe, terbiyeyi koruyarak dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“ONLINE EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ İLGİLİ İŞİNE GİTMEYEN KAMU GÖREVLİLERİNE NE YAPILIYORSA O YAPILACAK”

Sendikanın kararına uyarak online eğitim veren öğretmenlerle ilgili “işine gitmeyen kamu görevlilerine ne yapılıyorsa, o öğretmenlere de o yapılacak” diyen Amcaoğlu, ani bir kararla online eğitime geçen Yakın Doğu okullarıyla ilgiliyse, “Denetim raporunun beklendiğini, rapor geldikten sonra tartışılacağını, eğitimin kapanması noktasında kimin yetkili olduğunu, kendilerine ilettiğini” söyledi.

“BU MEMLEKETİ SENDİKALAR MI YÖNETECEK?”

Sendikaların bu konuyu siyasi bir noktaya çektiğini öne süren Amcaoğlu, “Bu memleketi sendikalar mı yönetecek? Sendikalar, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgilensinler. Yetki Üst Komitededir. Görev ve sorumluluk alanlarını aştıklarının farkında değiller m? Bence esas gaileleri eğitim olmalı” dedi.

“BEN BU MEMLEKETİN MEMURUYUM”

Kendisine yönelik “Suat Günsel’in memuru” pankartı açılmasıyla ilgili konuşan Amcaoğlu, “Ben bu memleketin memuruyum, 30 yıldır bu memleket için elimden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyorum. Saygı ve sevgi bizim için çok önemli. Sendikayla tartışmak, kavga vermek istemiyorum. Ama saygı bizim için çok önemli. Teessüf ettiğimi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

CUMA GÜNÜ ORTAEĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN YARISI ONLINE EĞİTİM VERDİ

Cuma gününe kadar ilköğretimde tüm öğretmenlerin görev başında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, orta eğitimde, Cuma günü öğretmenlerin yarısının okula giderek görev başı yaptığını da kaydetti.

Kaynak : Kıbrıs Postası