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Amcaoğlu: “Sendikalar, ek mesaileri ödediğimizde ‘seçim rüşveti’ diyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediği dönemde sendikaların eylem yaptığını, ek mesailer ödendikten sonra da ‘seçim rüşveti’ olarak eleştirildiklerini söyledi.

16 Ekim 2020 Cuma 10:57
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Amcaoğlu: “Sendikalar, ek mesaileri ödediğimizde ‘seçim rüşveti’ diyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de Gündem+ programa katılarak Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

İsim vermeden sendikaları sert bir dille eleştiren Amcaoğlu, devletin yaptığı yardımların kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

Sendikaları “isimleri büyük, fikirleri küçük” şeklinde tanımlayan Amcaoğlu, sendikaların sağlık çalışanlarının ek mesaileri ödenmediği için kapısına dayandığını, ertesi gün ek mesailer ödendiğinde de yapılan ödemeyi ‘seçim rüşveti’ olarak eleştirdiğini belirtti.

 Amcaoğlu, devlet işlerinin seçimle ilgisi olmadığını ifade ederek, görevini yaptığını aktardı.

KIBRIS POSTASI

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