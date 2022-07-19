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Amcaoğlu: Sıkıntıları birlikte aşacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2022 Salı 13:39
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Amcaoğlu: Sıkıntıları birlikte aşacağız
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, içinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için ekonomik alanda ellerinden gelen çabayı kararlı bir şekilde harcadıklarından kimsenin şüphe duymamasını istedi.

Bakan Amcaoğlu, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’nün gerçek anlamıyla bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gündür” dedi. 

Amcaoğlu, tüm Dünya’nın ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde bulunduğunu, ülkemizin de bu durumdan nasibini aldığını ifade etti. Bu sebeple 48’inci yılda burukluk yaşadıklarını belirtti ve şunları dile getirdi: 
 
“Halkımız, tam 48 yıl önce bugün, yıllarca çektiği acılardan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşamıştır. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan etmiştir. Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile kendi devletini kurmuştur ve yaşatmakta da kararlıdır.”

“İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için ekonomik alanda elimizden gelen çabayı kararlı bir şekilde harcadığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile sıkıntıları hep birlikte aşacağız.”

“Bu vesileyle barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 48’nci yıldönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlarken, tüm halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım”.
 

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