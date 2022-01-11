Amcaoğlu: "Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTV ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa katıldı.

Amcaoğlu, göreve başladıkları günden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için uğraştıklarını vurgulayarak, artan Koronavirüs vakaları çerçevesinde önlemleri artırdıklarını, Sağlık Bakanlığının okullarda tarama testleri yaptığını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Önümüzde duvar gibi duran Koronavirüsün gribal bir enfeksiyona döndüğünü görerek, eğitimin önüne tıkamamak için adımlar atıyoruz. Bütün muhataplarla görüşüyoruz, bir şeyleri eksik bırakmadan, yaşayarak öğrenerek, az hata yaparak, itinayla adımlar atmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından geçtiğimiz günlerde çevrim içi eğitim kararı alınmasına da değinen Amcaoğlu, “Altyapı var mı diye bakmayıp, 2 saat içerisinde bu kararı alıp, ülkede kaos ortamı yaratıyorlar” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMİN TEK BİR SANİYE KAYBETME ŞANSI YOK”

160 bin kişilik eğitim ordusunun her hafta düzenli olarak tarama testi yaptıklarını da belirten Amcaoğlu, “Bu ülkenin eylül ayından bu yana sağlıklı yaşamasındaki en önemli emniyet sibobu olmuşlardır. Biz sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Çevrim içi eğitimin, eğitim olmadığı herkes tarafından kabul edilir. Eğitimin tek bir saniye kaybetme şansı yoktur” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI