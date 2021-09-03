Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

Amcaoğlu: “Tatlısu’nun 2 Mil Açığında Şüpheli Bir İhbar Var…"

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu’nun 2 mil açığında uydudan saptanan renk değişimi nedeniyle “şüpheli bir ihbar” olduğunu ve Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörün yerinde tespit için söz konusu alana gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:20
404 Okunma
Amcaoğlu: “Tatlısu’nun 2 Mil Açığında Şüpheli Bir İhbar Var…"

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bugün Kıbrıs kıyılarından İskenderun’a kadar yaptığı geniş taramada herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını aktaran Amcaoğlu, uydu görüntülerinden görülebilen Tatlısu’nun 2 mil açığında şüpheli bir renk değişiminin sıcak-soğuk su değişiminden kaynaklı da olabileceği bilgisini aldığını söyledi. Amcaoğlu, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörün söz konusu alanda yapacağı tespitlerin ardından durumun netleşeceğini belirtti.

“YARIN 18.00’DEN SONRA 3 GÜN BOYUNCA GÜNEY VE BATIDAN ESMESİ BEKLENİYOR”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi veren Amcaoğlu, bugün Kıbrıs kıyıları için tehlikeli olabilecek kuzey ve doğudan esen rüzgarın, Meteoroloji Dairesi’nden alınan son bilgiye göre, saat 18.00’e kadar süreceğini de bildirdi.

Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nin daha önce saat 15.00’te yön değiştireceği öngörüsünde bulunduğu kuzey ve doğudan esen rüzgarın, son olarak saat 18.00’e kadar devam edeceği yönünde öngörü ortaya koyacağını aktararak, “Saat 18.00’den sonra rüzgarın dönmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarın da gün boyu yine kuzey ve doğudan esecek. Yarın 18.00’den sonra ise 3 gün boyunca güney ve batıdan esmesi bekleniyor” dedi.

Türkiye’den bugün gelmesi beklenen atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı’nın İskenderun’a vardığını kaydeden Amcaoğlu, Kıyı Emniyeti’nin gemilerle irtibatta olduğunu ve ihtiyaç olması halinde gemilerin intikal edeceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Düzenlemesine İlişkin Açıklama
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Düzenlemesine İlişkin Açıklama
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde Bir Personel Pozitif
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde Bir Personel Pozitif
Yer verdiler yol vermediler!
Yer verdiler yol vermediler!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim