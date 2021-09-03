Amcaoğlu: “Tatlısu’nun 2 Mil Açığında Şüpheli Bir İhbar Var…"

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bugün Kıbrıs kıyılarından İskenderun’a kadar yaptığı geniş taramada herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını aktaran Amcaoğlu, uydu görüntülerinden görülebilen Tatlısu’nun 2 mil açığında şüpheli bir renk değişiminin sıcak-soğuk su değişiminden kaynaklı da olabileceği bilgisini aldığını söyledi. Amcaoğlu, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörün söz konusu alanda yapacağı tespitlerin ardından durumun netleşeceğini belirtti.

“YARIN 18.00’DEN SONRA 3 GÜN BOYUNCA GÜNEY VE BATIDAN ESMESİ BEKLENİYOR”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi veren Amcaoğlu, bugün Kıbrıs kıyıları için tehlikeli olabilecek kuzey ve doğudan esen rüzgarın, Meteoroloji Dairesi’nden alınan son bilgiye göre, saat 18.00’e kadar süreceğini de bildirdi.

Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nin daha önce saat 15.00’te yön değiştireceği öngörüsünde bulunduğu kuzey ve doğudan esen rüzgarın, son olarak saat 18.00’e kadar devam edeceği yönünde öngörü ortaya koyacağını aktararak, “Saat 18.00’den sonra rüzgarın dönmesi bekleniyor. Ancak Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarın da gün boyu yine kuzey ve doğudan esecek. Yarın 18.00’den sonra ise 3 gün boyunca güney ve batıdan esmesi bekleniyor” dedi.

Türkiye’den bugün gelmesi beklenen atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı’nın İskenderun’a vardığını kaydeden Amcaoğlu, Kıyı Emniyeti’nin gemilerle irtibatta olduğunu ve ihtiyaç olması halinde gemilerin intikal edeceğini söyledi.