Amcaoğlu: TC’den KKTC’ye 1 Milyar 400 Milyon TL kaynak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu 2020 Bütçesi ile ilgili BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu.

İşte Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“TESLİM ALDIĞIMIZ BÜTÇEDE % 86 OLAN PERSONEL GİDERLERİ VE CARİ HARCAMALAR 2020 BÜTÇESİNDE % 78’LERDE”

“YATIRIM BAŞLIĞI 220 MİLYON TL”

“Teslim aldığımız bütçede yüzde 86’larda olan personel giderleri ve cari harcamalarla alakalı ödemeler dengesi bizim yapmış olduğumuz 2020 bütçesi içerisinde yüzde 78’ler bandında. Yani bunun dışında reel sektöre, alt yapılara aktaracağımız rakamlar ve TC’nin bizimle birlikte yapmayı gelenek haline getirdiği 3 yıllık protokollerle 2020 yılında bize aktaracağı rakamlar yani bizim yatırım başlığımız mahalli bütçe içerisinde 220 Milyon TL, geçen yıl 180 Milyon TL yatırım başlığı mevcuttu. Geçmiş hükümet döneminde yüzde 10’u tasarruf edilmişti ve bu en son yapılacak şey idi. Bu yıl öngörümüz 220 Milyon TL’lik yatırım başlığı.Elbette ki hiç de beklenilen seviyede değil”…

“BÜTÇENİN TARTIŞILDIĞI NOKTALAR OLACAK”

“BİZİM YAPTIĞIMIZ HERŞEY EN DOĞRUSU İDDİASINDA BULUNMUYORUM”

“Elbette bütçenin tartışıldığı noktalar da vardır. Bizim yaptığımız herşey fetva gibi en doğrusu gibi iddialarda bulunmuyorum. Elbette ki komitede bütçe üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra Genel Kurul’da da bu konudaki tartışmalar yapıldıktan sonra da 2020 yılı son şeklini alacaktır. Biz bu konuda üzerimize düşeni harfi ile yapma konusunda hazırız. Biz de ödevimize iyi çalıştık. Ve 2020 yılı bütçesinin neler içerdiğini neler içermesi gerektiğini çok iyi biliyoruz”

“TC’DEN KKTC’YE HİBELER VE KREDİLER BAŞLIĞI ALTINDA AKTARILACAK RAKAM: 1 MİLYAR 400 MİLYON TL”

“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU İÇİN 100 MİLYON TL”

“ALT YAPI -REEL SEKTÖRE 310 MILYON TL”

“Gazetelerde dün 3 yıllık protokollerle ilgili neden gerekleri yerine getirmedik diye haberler çıktı. Ekim ayı sona erdi. Siz o 202 gün sonra 5 aydır hükümette bulunan 41. Hükümet olarak 2019 yılına ait 3.5 aylık bir protokolü Türkiye ile imzalarken geçmiş hükümetin bunu geciktirmesinden hayata geçirilmemesinden dolayı uğratıldığı zararı söylemezken ki biliyorsunuz geçmiş hükümetin tasarladığı bütçe içerisinde koyduğu rakam 1 Milyar 270 Milyon TL Hibeler ve Krediler başlığı altında. Bir baktık ki öyle birşey yok. Sadece oraya rakam olarak yazmışsınız gerekleri yerine getirmemişsiniz. Ama biz şunu söylüyoruz; biz bugün TC yetkilileri ile bu konuları görüştük. TC’nin geçen gün sunumu yapılan 2020 yılı bütçesi içerisinde KKTC’ye hibeler ve krediler başlığı altında aktarılacak olan rakamların 1 Milyar 400 Milyon TL olduğunu biliyoruz. Bunlarin Hibeler ve Krediler başlığı altındaki dökümünü de yaptık. Tabi ki bunları yazıya dökmek lazım. Elbette ki önümüzdeki günlerde de kısmetse bunlar yazıya dökülecek. 2020 yılında buraya aktarılacak olan kaynaklar;

Alt yapı reel sektöre 310 Milyon TL

Savunmaya 650 Milyon TL

Hibeler başlığı altında toplam 960

Milyon TL

Ve bunun yanında Faiz ve destek başlığı

altında 240 Milyon TL

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun gerçekleştirdiği değerlendirmeden sonra ödenmesi gereken rakamlar için 100 Milyon TL

Reformaları destekleme amacıyla 100 Milyon TL toplamda 440 Milyon TL hibeler başlığı altında rakamlar gerçekleşmiş şekilde bütçe içerisinde yer almaktadır.

Biz bunları afaki olarak söylemiyoruz.

“TC YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ YAPTIKTAN SONRA BÜTÇEMİZİ MECLİS’E GETİRİYORUZ”

“BÜTÇEDEKİ RAKAMLAR GERÇEKLERİ İFADE EDİYOR”

“2019 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu için 75 Milyon TL bir öngörü var idi.Anlaşılmamış bir öngörü vardı. Buna rağmen 4’lü koalisyon hükümetine 45 Milyon TL’lik aktarılan bir rakam var idi. Ve o yüzden biz bu konu ile ilgili daha sıkı ve daha emin adımları atıyoruz. TC yetkilileri ile görüşmelerimizi yaptıktan sonra bütçemizi Meclis’e getiriyoruz. Bütçedeki rakamlar gerçekleri ifade ediyor”

“YARGININ BÜTÜN TALEPLERİ 2020 YILI BÜTÇESİ’NDE YER ALIYOR”

“2020 yılı bütçesi içerisinde yargının bütün talepleri vardır. Yargı tarafından talepler nasıl geldi ise bütçe içerisine proje altında da olsun, diğer konulardaki eksiklikler, ihtiyaçlar adı altında olsun hepsi bütçe içerisinde vardır. Yargı çok öenmlidir. Yargının ihtiyaçları gerçekten uzun yıllardan beri belki de göz ardı edilmiştir ama 2020 yılı bütçesinde Mahkemeler Bütçesi görüşülürken nelerin talep edildiğpini nelerin olup olmadığını yine hep birlikte konuşacağız. Ama şunu söylüyorum;Mahkemeler Bütçesi altında bizden ne talep edilmişse hepsini şuan 2020 bütçesi içerisinde rahatlıkla görebilirsiniz”

“KİMSENİN KİMSEYE KIYAK GEÇME DİYE BİR DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL”

“ERCAN DEVLET HAVALİMANINDAN 2020 YILINDA YAKLAŞIK 250-300 MİLYON TL’LİK ÖZELLEŞTİRME GELİRİ DEVLETİN KASASINA GİRECEK”

“Ercan Devlet Havalimanından şuan devletin kasasına 47.8 ciro paylaşımından dolayı geçen yıl Şubat ayında başlayıp bugüne kadar yaklaşık 200 Milyon TL’lik bir rakam geldi. Önümüzdeki yıl kısmetse geçmiş olan borçları tahsis ettikten sonra ki anlaşmalarımız var. Hep söylüyorlar ya; birilerine kıyak geçiyoruz diye. Kimsenin kimseye kıyak geçme diye bir durumu söz konusu değil. Göreceğiz 2020 yılında yaklaşık 250-300 Milyon TL’lik bir gelir sadece Ercan Devlet Havalimanı’ndan özelleştirme geliri devletin kasasına girmiş olacak. Eksiklik olsada, bazı yanlışlık olsada Ercan Devlet Havalimanı özelleştirilmesi çok doğru ve zamanında atılan bir adımın bügünkü yaşanan örneğidir diye özellikle söylemek istiyorum”

“HİÇBİR ÖRTÜLÜ ÖDENEK ARTIRILMADI”

“BELEDİYELERE % 24 ARTIŞLA 517 MİLYON TL KAYNAK AKTARIMI”

“SİYASAL PARTİLERE AKTARILAN KAYNAK 14.5 MİLYON TL’DEN 17 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ”

“Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneği artırılmadı.Hiçbir örtülü ödenek artırılmadı. Geçen yıl ne ise aynı şekilde ihtiva ediyor.

Siyasal partiler ile alakalı hep birşeyler bilinmeden konuşuluyor. Belediyelerle de ilgili % 24 geçen yıla oranla belediyelerin mahalli gelirlerden almış olduğu artış var. Geçen yıl 416 Milyon TL olan mahalli gelirlerdeki kaynak aktarımı bu yıl 517 Milyon TL. Yani %24’e tekabül eden bir artış. Yasadan kaynaklanan aynı artış Siyasal Partilere de yansımış durumda. Geçen yıl 14.5 Milyon TL olan kaynak bu yıl 17 Milyon TL civarında. Yani şunu söylemek isterim, hep bunu söyleyen hükümet ortağımızdaki bakan arkadaşlara da. Siyasal partilere katkılar dünyanın her yerinde vardır. Olması gerekmektedir. Siz bağımsız, bağlantısız ülkenin geleceği için çalışacağınızı söylerken herhangi birinin sponsorluğunda siyaset yapamazsınız. Devletin katkı yapması gerekir ki siyasal partilerin gidip herhangi bir sermayenin odağında hareket gösterme şansı elde etmesin. Herhangi bir sermayenin güdümünde hareket etmek zorunda kalmasın diye yapılıyor bunlar. Özellikle bunları buradan ifade ediyorum. Ama elbette ki günü geldiğinde siyasal partiler de herhangi bir toplumsal faydayı ön plana çıkaracak bir projeye imza atmak, destek vermek zorunluğu var ise de illaki destek vermesi gerektiğine inanlardanım. Ama bu başka iş, toplumsal faydayı ön plana çıkaracak o projelere adım atması noktasında destek koyma başka iş, karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü yanlış zeminde yanlış şeyler tartışılıyor”

“2020 BÜTÇESI; 2021 DENK BÜTÇESININ ÖN HAZIRLIĞI”

“2020 BÜTÇESİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREREK, BAŞARILI OLACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”

“2020 Bütçesi; 2021 Denk Bütçesinin ön hazırlığı olan, alt yapılara çok daha fazla önem veren bir bütçedir.Otomasyonun hayata geçebilmesinin koşullarının sağlanacağının ilk adımlarının atılacağı yıllardan biri olacaktır 2020 yılı. Çünkü otomasyonu sağlayamazsanız ve bu ülkede hala daha el yordamı ile ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışacağınızı zannediyorsanız ben derim ki yanılırsınız. 2020 yılı bütçesi 2021’nin ön hazırlığı olacaktır. 2020 Bütçesinin gereklerini yerine getirmek için elimizden gelen gayretleri gösterip, başarılı olacağımıza da yürekten inanıyorum”