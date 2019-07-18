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Amcaoğlu: "Terfiler konusunda zaman kaybedilmemeli"

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
Amcaoğlu: "Terfiler konusunda zaman kaybedilmemeli"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, terfiler konusunda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, Hazine Çalışanları Sendikası’ndan (Hazine-Sen) bir heyeti kabul etti. Görüşmede gündeme getirilen terfilerde yaşanan sıkıntılar hakkında Amcaoğlu, “Terfiler konusunda bir tek gün bile kaybedilmemesi gerekir. Kendi içinde hak edilen terfilerin yapılması, özellikle liyakatle çalışan personelin bir şekilde ödüllendirilmesidir” dedi.

Personel eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu sıkıntıların diğer kurumlarda da yaşandığını, Personel Dairesi’nin bu konuda bir çalışma başlattığını, bu çalışmanın sonucunu beklediklerini söyledi. 

EMRE

Hazine-Sen Başkanı Sezai Emre ise, Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı’nda basamakları adım adım çıkan bir bürokrat olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayata Ocak 2011’de geçirilen Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ndan dolayı pek çok personelin mağduriyet yaşadığını kaydeden Emre, mağduriyete neden olan unsurların düzeltilmesini talep etti.

Emre, kendilerinin de üzerinde emek vererek hazırladığı yasa tasarılarının da bir an evvel komitede ele alınıp yasallaşması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
AmcaoğluTerfilerZamanHaber
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