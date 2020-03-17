Amcaoğlu: Topladığımızı beraber paylaşacağız…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeye bileceği yönündeki açıklamalarının ardından, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Maaşlar umurumda değil” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Genç TV’de telefon ile bağlandığı bir programda “Ne seçimler ne maşlar umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız” dedi.

Dertlerinin maaş olmadığının altını çizen Amcaoğlu dertlerinin sağlıklı bir şekilde bu virüs ortamından kurtulmak olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle:

Çok samimi duygularımla belirtmek isterim ki ne seçimler ne de maaşlar umurumda değil. Bir baba olarak bir aile bireyi olarak diyorum ki şuan ki derdim maaş değil. Benim özellikle üzerinde durduğum şey belli bir süreç yaşıyoruz. Dünyanın yaşadığı sürece bağlı olarak. Ülkemizdeki yansımaları belli. Biz diyoruz ki hiçbir insanımızın saçının teline zarar gelmesin. Sağlık Bakanlığı, sağlık adına adımlar atarken, mali konuda bir sıkıntı yaşamasın.

Maaşı sonra konuşuruz. Özellikle söylüyorum ay sonundaki maaşın nasıl olacağı umurumda değil. Topladığımızı beraber paylaşacağız. Nasıl ki 1974’ten önce, 1955’te, 1963’te, 11 yıl gettolarda kalan bir insanın çocuğu olarak söylüyorum bunları ben. Derdim maaş değil derdim hepimizin çoluk çocuğunun sağlıklı şekilde bu virüs ortamından kurtulması.

Yaşananları görüyorsunuz, dünyada neler olduğunu görüyoruz. Bunlar dünya devleri. Bunları okuyup ibret almak varken şuanda maaşı mı konuşalım. Maaşlardan yüzde kaç kesinti yapılacağını, maaşın hangi devletten ödeneceğini mi konuşalım. İnanın hep beraber bu illetten kurtulduktan sonra bunları konuşmak için çok bol vaktimiz olacak. Net olarak söylemek istiyorum ki hükümet olarak bizim tek gailemiz bu süreci en sağlıklı ve kimsenin saçının teline zarar gelmeden atlatılmasına olanak sağlamaktır.