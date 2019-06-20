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Amcaoğlu, turizmin sürdürülebilir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi

20 Haziran 2019 Perşembe 21:39
Amcaoğlu, turizmin sürdürülebilir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, turizmin doğru kurgulanıp, dürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Olgun Amcaoğlu, Limak Oteller Koordinatörü Kaan Kavaloğlu ile Finans Koordinatörü Ahmet Salim Özdemir’i kabulünde yaptığı konuşmada,  turizmin ‘altın yumurtlayan tavuk’ olduğunu, doğru kurgulayıp, doğru yol haritası ile sürdürülebilir yapıya kavuşturmanın önemini vurguladı.

Görüşmede sektörün sorunları ve yerli iş gücünün de gündeme geldiği kaydedildi.

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